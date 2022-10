Powiat tarnowski zarobił ponad milion złotych na sprzedaży złomu. Do skupu trafił stary most

fot. elmar gubisch / / Shutterstock

Powiat tarnowski zarobił ponad milion złotych na sprzedaży złomu. Do skupu złomu trafił bowiem stary most na Dunajcu, który trzeba było rozebrać, bo groził katastrofą komunikacyjną. Pieniądze ze sprzedaży złomu nie załatały oczywiście dziury w budżecie powiatu, bo potrzeby są o wiele większe.

Przez blisko dwa lata nie było mostu w Ostrowie na Dunajcu, gdyż stary most trzeba było rozebrać, a w to miejsce budowany był nowy. Nowa konstrukcja kosztowała 35 mln zł. Most został oddany uroczyście do użytku 18 czerwca tego roku, a na uroczystym otwarciu był premier Morawiecki.

Obecność premiera Mateusza Morawieckiego w czerwcu przy przecinaniu wstęgi nie była przypadkowa. Budżet państwa wsparł sporą kwotą budowę nowego mostu w Ostrowie. Powiat tarnowski też dwoił się i troił, aby zdobyć z różnych źródeł pieniądze na tę inwestycję. Jednym z takich źródeł okazała się sprzedaż złomu ze starego mostu.

„Złom z mostu w Ostrowie sprzedaliśmy w dwóch transzach, na początku roku za blisko siedemset tysięcy złotych, a potem jeszcze za ponad trzysta tysięcy zł” – powiedział starosta tarnowski Roman Łucarz. „W drugim etapie sprzedaliśmy podpory, które służyły przy budowie nowego mostu i które do tego celu wykorzystywała firma prowadząca budowę”.

Jak powiedział starosta, pieniądze ze sprzedaży złomu wpłynęły już do budżetu powiatu tarnowskiego. „Oczywiście milion złotych ze sprzedaży złomu nie zmniejszył nam radykalnie kosztu budowy nowego mostu, bo przy wydatkach rzędu 35 milionów zł, milion nie jest to jakaś wielka kwota, ale oczywiście nie do pogardzenia” – mówi starosta Roman Łucarz.

Pierwsza transza pieniędzy ze sprzedaży mostowego złomu zasiliła fundusz budowy nowego mostu. Większość pieniędzy z drugiej transzy została wykorzystana natomiast na zakup nowych maszyn, ciągników, samochodów i innego sprzętu dla Zarządu Dróg Powiatowych. „Ten sprzęt się bardzo szybko zużywa i w niektórych przypadkach nie było już sensu naprawy i trzeba było kupić nowe urządzenia” – powiedział starosta Łucarz. „Dlatego kupiliśmy m.in. samochód ciężarowy, kosiarkę. Mieliśmy bowiem już duże braki, jeśli chodzi o sprzęt koszący”.

Starosta tarnowski podkreśla, że oczywiście ten milion złotych z haczykiem nie miał prawa uratować tegorocznego budżetu powiatowego, bo potrzeby są o wiele większe. „Teraz ma wpłynąć sześć milionów z budżetu państwa i ta kwota z pewnością uzupełni nam braki budżetowe związane m.in. z niższymi dochodami z podatku PIT” – tłumaczy starosta Roman Łucarz.

Jak powiedział podczas posiedzenia komisji rozwoju, budżet powiatu nie dopina się także, jeśli chodzi o wydatki oświatowe. Podczas gdy subwencja oświatowa wyniosła 42 mln zł, to wydatki na oświatę sięgnęły 54 mln zł. „Z inwestycjami w oświatę sobie poradzimy, ale przydałoby się, aby subwencja była wyższa, tak aby wystarczała na wydatki bieżące” – powiedział starosta Łucarz. „Brakuje tymczasem 12 mln zł”.(PAP)

Autor: Janusz Smoliński

