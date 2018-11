Powellowa promocja na dolarze

Jerome Powell dał nieco spóźnioną ulgę tym wszystkim, którzy sprowadzają towary ze strefy dolarowej. Amerykańska waluta mocno straciła po jednej wypowiedzi szefa Rezerwy Federalnej.

W środę dokładnie o godzinie 18:00 doszło do gwałtownej przeceny dolara, odczuwalnej także na polskim rynku. Kurs USD/PLN błyskawicznie spadł poniżej 3,77 zł z przeszło 3,80 zł. W czwartek rano amerykańska waluta kosztowała 3,7661 zł – a więc wciąż była bliska najniższym poziomom w tym tygodniu.

Mocna przecena dolara to robota Jerome’a Powella. Rynek zinterpretował subtelną zmianę retoryki szefa Fedu jako zapowiedź odwrotu od zaostrzania polityki monetarnej. W 2018 roku bank centralny USA dokonał trzech podwyżek stóp procentowych, łącznie o 75 pb. Następna oczekiwana jest w grudniu.

Ale już oczekiwania na przyszły rok uległy diametralnej zmianie. Jeszcze kilka tygodni temu wielu ekonomistów i inwestorów liczyło się z tym, że Rezerwa Federalna podniesie koszty kredytu o 75 pb. Teraz rynek wycenia podwyżkę tylko o 25 pb. Oraz zakończenie bądź wstrzymanie cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych.

Rzecz jasna póki co są to tylko rynkowe spekulacje, a nie pewna informacja. Jeśli jednak Fed porzucił obrany dwa lata temu kurs na normalizację stóp procentowych, to czasy mocnego dolara zapewne dobiegną końca. Po zeszłorocznej korekcie w 2018 roku dolar znów jest mocny. Od kwietnia do listopadowego szczytu indeks dolara mierzący siłę amerykańskiej waluty względem koszyka walut wymienialnych poszedł w górę aż o 9,6%.

Skutki tego ruchu mogliśmy obserwować także w Polsce. Jeszcze w połowie kwietnia „zielony” kosztował niespełna 3,40 zł. A w listopadzie notowania pary USD/PLN bez powodzenia szturmowały poziom 3,84 zł. To jednak i tak lepiej niż dwa lata temu, gdy w grudniu ’16 kurs dolara wyznaczył 14-letnie maksimum na wysokości ponad 4,27 zł.

Generalnie mocny dolar jest niekorzystny dla polskiej gospodarki i większości Polaków. Za dolary importujemy surowce (m.in. ropę naftową i gaz ziemny) czy elektronikę. Natomiast ponad 80% polskiego eksportu rozliczana jest w euro, więc osłabienie złotego wobec amerykańskiej waluty wspiera bardzo nielicznych eksporterów.

Krzysztof Kolany