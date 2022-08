Powell zabił nadzieje byków. WIG20 naruszył dno bessy

fot. Marek Wiśniewski / / FORUM

Po „jastrzębim” wystąpieniu szefa Rezerwy Federalnej WIG20 naruszył lipcowe dno bessy i wyznaczył najniższy kurs zamknięcia od jesieni 2020 roku. Najmocniej przeceniono akcje banków, firm energetycznych oraz chemicznych.

- Obniżenie inflacji zapewne będzie wymagało dłuższego okresu wzrostu poniżej potencjału […] Podczas gdy wyższe stopy procentowe, wolniejszy wzrost oraz bardziej miękki rynek pracy sprowadzą inflację w dół, przyniesie to także trochę bólu gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom – powiedział dziś najważniejszy bankier centralny świata.

„Jastrzębie” wypowiedzi Jaya Powella doprowadziły do globalnej przeceny akcji. S&P 500 i Nasdaq zniżkowały po przeszło 2%. W Europie skala przeceny była podobna. To przeważyło szalę na GPW, gdzie WIG20 przez chwilę znalazł się nawet poniżej 1600 punktów. Ostatecznie nasz flagowy indeks zakończył sesję ze stratą 1,79% i na poziomie 1 602,81 pkt. To najniższy kurs zamknięcia od listopada 2020 roku oraz wartość tylko o włos większa od minimum z lipca (1601,32 pkt.).

Istnieje ryzyko, że w przyszłym tygodniu nastąpi definitywne przełamanie lipcowego dołka, co by oznaczało wybicie dołem z trwającego od czerwca trendu bocznego. Jeśli sygnał ten zostanie potwierdzony, to na gruncie analizy technicznej można oczekiwać spadku WIG20 w rejon 1 500 punktów, czyli do lokalnego minimum z końca października 2020 roku.

Najsłabszym ogniwem warszawskiego parkietu były w piątek spółki energetyczne, czego trudno nie wiązać z szalejącym w Europie kryzysem energetycznym. Astronomiczne ceny energii elektrycznej i gazu ziemnego wymuszają wstrzymanie produkcji w kolejnych firmach, co w nadchodzących tygodniach zmniejszy sprzedaż prądu. Akcje PGE przeceniono o 6,4 %, kurs Tauronu spadł o 4,9%, a PEP-u o 3%. Branżowy indeks WIG-Energia poszedł w dół o 4,2%. Dodajmy do tego zniżkujące po ok. 4% notowania Orlenu i PGNiG.

Tuż za nim znalazł się WIG-Chemia, który stracił ponad 4%. Walory Ciechu zniżkowały o 6,5%, co było najgorszym wynikiem w całym mWIG-u. Nieciekawie wyglądał też sektor bankowy. Notowania PKO BP poszły w dół o 3,8%, Pekao o 3,4%, a mBanku o 2,2%. Ponad kreską dzień zakończył kurs CD Projektu po tym, jak w trakcie sesji pogłębił swe 5-letnie minimum.

Lepiej od blue chipów radziły sobie mniejsze spółki. sWIG80 stracił tylko 0,12%. mWIG40 obciążony Ciechem, spółkami energetycznymi czy zniżkującymi o 6% notowaniami Wirtualnej zakończył piątkiem spadkiem o 1,17%, lecz jeszcze trochę brakuje mu do pogłębienia lipcowego dołka. Obroty na całym rynku głównym był stosunkowo niskie i wyniosły 853 mln zł.

