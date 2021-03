Powell i Yelen nie pomogli. Nasdaq w dół

Reuters

Pomimo „byczych” wypowiedzi przewodniczącego Rezerwy Federalnej i sekretarz skarbu USA Nasdaq zaliczył mocny spadek. Dow Jones i S&P500 straciły niewiele.

Za nami kolejna sesja, podczas której spółki technologiczne wypadły znacznie słabiej od reszty rynku. Akcje Apple’a przeceniono o 2%, Amazona o 1,6%, Facebooka o prawie 3%, a Tesli o blisko 5%. W rezultacie przeważony technologicznymi gigantami Nasdaq zaliczył spadek o 2% pomimo delikatnego spadku długoterminowych stóp procentowych w USA.

Jednakże szerszy rynek reagował bardzo spokojnie. Średnia przemysłowa Dow Jonesa pozostała praktycznie bez zmian, na poziomie 32 420,91 pkt. S&P500 osunął się o 0,55%, do 3 889,14 pkt.

Nastrojów na Wall Street nie poprawiły wypowiedzi dwóch najważniejszych przedstawicieli władz USA. Szef Fedu Jerome Powell powtórzył, że 2021 będzie „bardzo, bardzo silnym rokiem.” Niby optymistyczne, ale przecież ta informacja jest od dawna uwzględniona w ekstremalnie wysokich wycenach amerykańskich akcji.

Z kolei sekretarz skarbu ( i poprzednia szefowa Fedu) Janet Yellen uznała, że gospodarka „jest silna”, ale wymaga długoterminowego wsparcia w postaci wyższych wydatków federalnych na infrastrukturę, zmiany klimatyczne, inwestycje w ludzi, badania i rozwój, etc. Jednym zdaniem: jest dobrze, a będzie lepiej.

Spokojnie było za to na rynku długu, gdzie rentowności 10-letnich obligacji rządu USA utrzymały się tuż powyżej poziomu 1,60%. W ubiegłym tygodniu przekraczały one 1,75%, osiągając najwyższe wartości od ponad roku. Dla inwestorów oznacza to pojawienie się alternatywy dla bardzo wysoko wycenianych akcji. Ponadto rosnąca stopa dyskontowa od połowy lutego wydatnie zbija wyceny tzw. spółek wzrostowych.

Na froncie ekonomicznym nie było poważnych zmartwień. Wskaźniki PMI pokazały zaskakująco szybkie ożywienie w europejskim przemyśle. Analogiczne indeksy dla Stanów Zjednoczonych sygnalizowały dynamiczny wzrost aktywności ekonomicznej zarówno w sektorze wytwórczym jak i w usługowym.

