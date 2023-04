Potrzebni informatycy i marketingowcy. Najlepiej odporni na stres

Ponad 70 polskich pracodawców ma problem z zatrudnieniem pracowników z niezbędnymi umiejętnościami. Najtrudniej znaleźć kandydatów z obszaru IT i analizy danych, a także sprzedaży i marketingu – wynika z najnowszego raportu ManpowerGroup „Niedobór talentów”.

Według najnowszego raportu ManpowerGroup „Niedobór talentów”, aż 72 proc. organizacji w Polsce ma trudności w znalezieniu pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. To o 2 punkty procentowe więcej niż jeszcze rok temu. Największy problem jest ze znalezieniem osób z umiejętnościami z obszaru IT i analizy danych, o czym mówi 27 proc. pracodawców.

Natomiast na drugim miejscu znalazły się kompetencje z zakresu sprzedaży i marketingu (24 proc.), a następnie umiejętności techniczne (23 proc.), obsługa klienta (22 proc.) oraz logistyka (19 proc.).

Największe kłopoty z rekrutacją ma sektor komunikacyjny

Branżą, w której pracodawcy mówią o największych wyzwaniach rekrutacyjnych są usługi komunikacyjne. Tu aż 83 proc. firm ma problem ze znalezieniem odpowiednich kandydatów. Duży deficyt w tym zakresie odczuwają też organizacje z obszaru IT i technologii (75 proc.), przemysłu i surowców (74 proc.), jak również nauk przyrodniczych i opieki zdrowotnej (74 proc.).

Jak twierdzi Katarzyna Pączkowska, dyrektor rekrutacji stałej w Manpower, w Polsce obserwujemy utrzymujący się od lat wysoki wskaźnik niedoboru talentów, na który dodatkowo nakłada się coraz większa presja płacowa.

– Wynika ona z sytuacji gospodarczej na całym świecie, rosnących kosztów życia, stóp procentowych, ale także tego, że pracownicy coraz wyżej wyceniają swoje kompetencje – mówi Katarzyna Pączkowska. – Wszystko to sprawia, że wyzwania pracodawców związane ze znalezieniem odpowiednich talentów o pożądanych kompetencjach, ale wpisujących jednocześnie się przy tym w założenia budżetowe organizacji, są coraz większe. Można zauważyć, że mamy do czynienia z zapotrzebowaniem rynku pracy na wykwalifikowanych pracowników we wszystkich branżach.

Najmniej problemów z rekrutacją mają najmniejsze firmy

Jak twierdzi ekspertka Manpower, rynek jest dynamiczny, a przedsiębiorstwa, chcąc zachować wysoką konkurencyjność, wprowadzają szereg optymalizacji, nastawiają się na cyfryzację procesów, a co za tym idzie, szukają odpowiednich pracowników. Zwłaszcza takich, którzy zaoferują pracodawcy swoje doświadczenie i umiejętności, ale będą też cechowali się pożądanymi kompetencjami miękkimi.

Największe trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy na poziomie 74 proc. mają średnie (50 – 250 zatrudnionych osób) i duże (ponad 250 pracowników) organizacje. Niemal z taką samą skalą wyzwania zmagają się małe (zatrudniające od 10 do 49 osób) przedsiębiorstwa (73 proc.). Problem ten dotyczy również 60 proc. mikroprzedsiębiorstw (do 9 osób).

Mile widziana odporność na stres

Według raportu ManpowerGroup, wśród umiejętności miękkich pożądanych u kandydatów, najtrudniej znaleźć osoby odporne na stres i posiadające umiejętność adaptacji (34 proc.), a także zdolność krytycznego myślenia oraz analizy (33 proc.). Brakuje również osób charakteryzujących się wnikliwością i chęcią do rozwoju (27 proc.), potrafiących działać zespołowo (25 proc.) oraz sprawnie rozwiązujących problemy (25 proc.).

- Bardzo ważne są także komunikatywność, empatyczne przywództwo, efektywne zarządzanie stresem, czy zdolność przyswajania i przekazywania wiedzy – twierdzi Szymon Rudnicki, dyrektor Talent Solutions ManpowerGroup w Polsce. – Firmy w coraz częściej zauważają, że kluczem do sukcesu oraz dalszego rozwoju jest zwinność, elastyczność, otwartość na nowe rozwiązania. Istotna jest też chęć nieustannego uczenia się. Rozwijanie unikatowych kompetencji miękkich powinno być priorytetem organizacji chcących uzyskać i utrzymać przewagę konkurencyjną – dodaje ekspert.

Pracodawcy, którzy wskazali w badaniu na niedobór kandydatów o pożądanych umiejętnościach, zostali zapytani o to, w jaki sposób chcą wypełnić tę lukę. Najwięcej z nich planuje zainwestowanie w rozwój zatrudnionych już osób (70 proc.).

Niewiele osób chce zmienić pracę

Jak twierdzi Katarzyna Pączkowska, aktualnie na rynku obserwuje się malejącą liczbę publikowanych ofert pracy, ale także mniejszą motywację wykwalifikowanych pracowników do zmiany miejsca zatrudnienia. To powoduje, że trudniej jest zrekrutować poszukiwanych specjalistów.

Globalnie problem ze zrekrutowaniem odpowiednich talentów zgłasza 77 proc. firm, co jest wynikiem o 5 punktów procentowych wyższym, niż ten notowany przez polskie organizacje. Biorąc pod uwagę poziom trudności w znalezieniu pożądanych pracowników wśród sąsiadujących z nami krajów, to lepszą niż w Polsce sytuację deklarują organizacje w Czechach (66 proc.) oraz Słowacji (68 proc.). Większy niedobór talentów odczuwają natomiast niemieckie firmy (86 proc.).

Badanie „Niedobór talentów” zostało zrealizowane na próbie 510 pracodawców w Polsce i niemal 39 tys. firm na świecie. Zostało zrealizowane pomiędzy 2 a 31 stycznia 2023 roku.