Indiana Jones musiałby mieć telefon. Idą zmiany dla poszukiwaczy skarbów

Donald Trump postawiony w stan oskarżenia. To pierwszy taki przypadek w historii Były prezydent USA Donald Trump został we wtorek formalnie postawiony w stan oskarżenia w sądzie federalnym w Miami na Florydzie - to pierwszy taki przypdaek w historii. Zarzuca mu się umyślne przetrzymywanie tajnych dokumentów po opuszczeniu Białego Domu oraz utrudnianie śledztwa. Nie przyznał się do winy.