Poszła do placówki PKO BP zweryfikować się mDowodem i... nic nie załatwiła

Możliwość potwierdzania tożsamości w bankach z poziomu aplikacji w telefonie to wielka zmiana na plus i duże ułatwienie dla klientów. Niestety ponownie PR-owa narracja wyprzedza rzeczywiste możliwości. W pierwszym dniu obowiązywania tej nowej opcji w mojej placówce plastikowy dowód okazał się niezbędny, smartfon nie wystarczył.

"Klienci PKO Banku Polskiego mogą już potwierdzać tożsamość mDowodem", czyli hasło rozesłanego we wtorek wszem wobec komunikatu nie jest prawdą. No chyba, że autorzy mieli na myśli niektórych klientów i/lub niektóre placówki i/lub weryfikację rozumianą odrębnie od możliwości załatwienia bankowych spraw po tej weryfikacji. Przedwczesny start w PKO BP to raczej PR-owe zagranie, niż w pełni gotowe rozwiązanie, o czym jedna z naszych redaktorek przekonała się na własnej skórze.

Duża zmiana (ale jeszcze nie tym razem)

Planowany docelowy kształt aplikacji mObywatel 2.0, o którym wiosną opowiadał minister Janusz Cieszyński, zasługuje na kibicowanie. Mimo odsuwających się w czasie niektórych terminów założenia są słuszne i obywatele z pewnością nie raz skorzystają z cyfryzacji postępującej także w usługach rządowych.

Jedną z obietnic składanych przez szefa resortu cyfryzacji była możliwość weryfikowania tożsamości "noszonym" we wspomnianej aplikacji mDowodem w placówkach. Wszystkie instytucje miały być na to gotowe 1 września br. Największy z banków postanowił wychylić się przed szereg i już dziś, 29 sierpnia, ogłosił gotowość i wdrożenie nowej możliwości.

"Klienci PKO Banku Polskiego podczas wizyty w oddziałach banku mogą już potwierdzać swoje dane przy użyciu mDowodu. Bank wprowadza to rozwiązanie kilka dni przed ustawowym terminem wskazanym na 1 września, kiedy to klienci banków będą mogli posługiwać się mDowodem", czytamy w porannym wtorkowym komunikacie biura prasowego PKO BP.

Nie bez cienia wątpliwości udaliśmy się więc do jednego z lokalnych oddziałów PKO BP, by zaznać nowej jakości.

U mnie NIE działa

"Zawsze na mnie wypada, takie eksperymenty", komentowała w stronę koleżanek pracownica wrocławskiego banku, której najpewniej po raz pierwszy trafił się klient bez dowodu, za to z przygotowaną aplikacją mObywatel 2.0.

Klient zalogowany do aplikacji, opcja "Potwierdź swoje dane" wybrana (trzeba wiedzieć, że aplikacja - zgodnie z wcześniejszymi założeniami - obiecuje, poprawność działania tej funkcji dopiero od 1 września; no ale widzieliśmy dziś komunikat PKO BP), czytnik kodu QR przygotowany, piłka po stronie pracownika banku.

Zgodnie z instrukcją generuje w systemie kod QR, który klient powinien zeskanować w celu udostępnienia bankowi swoich danych.

Co się udało podczas weryfikacji mDowodem w PKO BP:

wygenerowanie QR kodu,

wyświetlenie go na tablecie, z którego korzysta klient,

zeskanowanie kodu QR aplikacją mObywatel 2.0,

wysłanie danych do banku,

przyjęcie danych klienta w formie elektronicznej.

Co się nie udało:

przejście od weryfikacji tożsamości do dalszych czynności w systemach bankowych.

Można więc powiedzieć, że prawda jest (tak, tak) połowiczna. Owszem, udało się zweryfikować tożsamość klienta z użyciem wyłącznie aplikacji mObywatel. Ekscytacja na tym etapie jest jednak przedwczesna, jeśli w ślad za weryfikacją ma pójść dalsze załatwianie spraw w banku.

Tymczasem mimo że pracownica widziała dane klientki na swoim monitorze, zatem sama procedura potwierdzania tożsamości zadziałała, jak sama mówiła - nie mogła później wykonać żadnej innej czynności, "nie miała żadnej opcji", w efekcie niemożliwe było choćby podejrzenie danych klienta czy zweryfikowanie stanu jego rachunku.

Poprosiliśmy biuro prasowe o komentarz, opublikujemy go, gdy nadejdzie. A 1 września wrócimy do placówek.

Czekamy również na Państwa pierwsze doświadczenia z mDowodem w bankach. Na zgłoszenia czekamy pod adresem alert@bankier.pl.