Poszkodowani przez firmę pożyczkową Kviku mogą zgłaszać się do prokuratury w Opolu

UOKiK: Farma Mleka zagrożona karą za wprowadzanie konsumentów w błąd

Kara do 10 proc. rocznego obrotu grozi spółce Farma Mleka z Poznania, a jej prezesowi do 2 mln zł, za wprowadzanie konsumentów w błąd - poinformował we wtorek UOKiK. Farma Mleka chwaliła się, że ma kilkaset sztuk bydła, podczas gdy kupiła 11 krów - dodano.