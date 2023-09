Uważaj na te wiadomości na Facebooku. Możesz stracić pieniądze

Cyberprzestępcy wyłudzają poświadczenia logowania do kont Facebook; informują użytkowników o konieczności podjęcia działań, a w rzeczywistości przekierowują na fałszywą stronę - ostrzegł w czwartek Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego Komisji Nadzoru Finansowego.

fot. Ascannio / / Shutterstock

"Cyberprzestępcy wyłudzają poświadczenia logowania do kont Facebook. Informują użytkowników o konieczności podjęcia działań, a w rzeczywistości przekierowują na fałszywą stronę. Wykorzystują posty, w których oznaczają wiele fanpage’ów" - poinformował we wpisie na Twitterze Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego KNF. Dodał, że konta w rękach cyberprzestępców mogą prowadzić do kradzieży środków.

"Bądźcie czujni i ostrzeżcie znajomych" - zaapelowano we wpisie.

⚠️ Uwaga! Oszustwa na portalu @facebook!

Cyberprzestępcy wyłudzają poświadczenia logowania do kont Facebook. Informują użytkowników o konieczności podjęcia działań, a w rzeczywistości przekierowują na fałszywą stronę. Wykorzystują posty, w których oznaczają wiele fanpage’ów.… pic.twitter.com/6DOCKA5bBA — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) September 14, 2023

Sektorowy Zespół Cyberbezpieczeństwa został utworzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zespół ma m.in. przyjmować zgłoszenia o incydentach poważnych oraz wspierać w ich obsłudze, analizować takie incydenty, a także szukać powiązań pomiędzy nimi. Ma również współpracować z właściwym CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV w zakresie koordynowania obsługi takich incydentów.

