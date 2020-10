Marta Lempart przedstawiła postulaty Strajku Kobiet. "Domagamy się dymisji rządu"

fot. Andrzej Hulimka / FORUM

Protesty będą trwały do czasu, aż obecny rząd nie poda się do dymisji – zapowiedziały we wtorek działaczki Warszawskiego Strajku Kobiet, inicjatora ulicznych demonstracji. Jednocześnie przedstawiły wiele postulatów m.in. aborcji na życzenie, antykoncepcji dostępnej dla młodych ludzi i świeckiego państwa.

Działaczki Warszawskiego Strajku Kobiet przedstawiły żądania skierowane do władz. Podkreśliły, że zostały one zebrane od uczestników protestów, które od kilku dni odbywają się w Warszawie i wielu innych miastach Polski.

"Rząd ma spełnić postulaty, ale i tak ich nie spełni, dlatego domagamy się dymisji rządu. Może je spełnić, a potem odejść, jest też taka opcja" – powiedziała liderka Warszawskiego Strajku Kobiet Marta Lempart.

"Żądamy legalnej aborcji na żądanie i kropka" – powiedziała Klementyna Suchanow. Dodała, że "konieczna jest ogólnie dostępna antykoncepcja zwłaszcza dla osób młodych" oraz edukacja seksualna. "(Żądamy – PAP) zakończenia finansowania Kościoła (…). Totalnie świeckiego państwa". – oznajmiła.

Przeczytaj także "W środę nie idziemy do roboty". Jak legalnie wziąć udział w proteście?

Działaczki zażądały ponadto zwiększenia finansowania służby zdrowia, pomocy finansowej dla przedsiębiorców i pracowników, którzy ponieśli straty w wyniku pandemii oraz wzrostu nakładów na kulturę.

Liderka Warszawskiego Strajku Kobiet Marta Lempart zapowiedziała powołanie rady konsultacyjnej. W jej skład mają wejść osoby zaufania publicznego i eksperci. "Nie wykluczamy z niej polityków, jeżeli mają oni zaufanie obywatelskie" – powiedziała Suchanow. Dodała, że ma być to "rada odpolityczniona".

"Nie chodzi nam o to, aby kolejnej partii przekazywać władzę" – zapewniła. "Ma być to rada zaufania publicznego i ekspertów (….) oraz ludzi z ulicy, którzy już coś zrobili" – wskazała. Odmówiła podania nazwisk osób, które miałyby wejść do rady.

Wielotysięczne protesty przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego trwają od czwartku. To skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że przepis zezwalający - na mocy ustawy z 1993 r. - na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. (PAP)

wnk/ robs/