Posłowie mogą liczyć na większe mieszkania w Warszawie. Podwyżka znacznie wyższa niż wzrost stawek

O blisko 17 proc., a nominalnie o 500 zł/m-c wzrosła kwota, którą posłowie i senatorowie mogą wydać na wynajem mieszkania w Warszawie. Tymczasem, jak wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom, od czasu ostatniej podobnej podwyżki ceny ofertowe wynajmu w Warszawie urosły od 3 do 8 proc.

Owszem, 2021 r. stał pod znakiem podwyżek oczekiwań wynajmujących mieszkania, zwłaszcza w Warszawie. Te (porównując styczeń 2021 ze styczniem 2022 r.), w zależności od metrażu rosły od 14 proc. w przypadku kawalerek, po 22 proc. w przypadku dużych mieszkań o powierzchni od 60 do 90 mkw.

Podwyżka, którą zafundowali sobie posłowie i senatorowie, nastąpiła jednak po dwóch latach, a biorąc tę perspektywę czasową, wzrosty średnich cen ofertowych najmu były znacznie mniej okazałe. Porównując styczeń 2020 r. ze styczniem 2022 r. oczekiwania wynajmujących mieszkania w Warszawie wzrosły w tym czasie, w zależności od metrażu, od 3,4 proc. (60-80 mkw.) do 8,3 proc. (60-90 mkw.). Podwyżka poselskich apanaży wyniosła z kolei ok. 17 proc.

Zmiany średnich cen ofertowych najmu (styczeń 2020 – styczeń 2022) Miasto Metraż Styczeń 2020 [w zł/m-c] Styczeń 2022 [w zł/m-c] Zmiana [w proc.] Zmiana [w zł/m-c] Warszawa 0-38 m2 2118 2207 +4,2 +89 38-60 m2 2910 3010 +3,4 +100 60-90 m2 4544 4923 +8,3 +379 Bydgoszcz 0-38 m2 1199 1327 +10,7 +128 38-60 m2 1619 1751 +8,2 +132 60-90 m2 2433 2254 -7,4 -179 Gdańsk 0-38 m2 1787 1865 +4,4 +78 38-60 m2 2293 2418 +5,5 +125 60-90 m2 3240 3500 +8,0 +260 Katowice 0-38 m2 1326 1306 -1,5 -20 38-60 m2 1969 1947 -1,1 -22 60-90 m2 2485 2576 +3,7 +91 Kraków 0-38 m2 1758 1714 -2,5 -44 38-60 m2 2168 2215 +2,2 +47 60-90 m2 2959 3055 +3,2 +96 Lublin 0-38 m2 1541 1594 +3,4 +53 38-60 m2 2100 1987 -5,4 -113 60-90 m2 2618 2430 -7,2 -188 Łódź 0-38 m2 1200 1383 +15,3 +183 38-60 m2 1717 1822 +6,1 +105 60-90 m2 2442 2381 -2,5 -61 Poznań 0-38 m2 1408 1569 +11,4 +161 38-60 m2 1885 2046 +8,5 +161 60-90 m2 2626 2552 -2,8 -74 Szczecin 0-38 m2 1479 1858 +25,6 +379 38-60 m2 1910 2115 +10,7 +205 60-90 m2 2656 2897 +9,1 +241 Wrocław 0-38 m2 1700 1900 +11,8 +200 38-60 m2 2197 2479 +12,8 +282 60-90 m2 3042 3424 +12,6 +382 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

Co ciekawe, choć mniej istotne dla sprawy, ponieważ parlamentarzyści swój „dodatek mieszkaniowy” mogą wykorzystać jedynie na wynajęcie mieszkania w Warszawie, w kilku spośród największych polskich miast w analizowanym okresie miała miejsce obniżka średnich cen ofertowych najmu. Średnia wycena najmniejszych kawalerek uległa obniżeniu w Krakowie (-2,5 proc.) i Katowicach (-1,5 proc.).

Najpopularniejsze lokale o powierzchni od 38 do 60 mkw. były wyceniane niżej w Katowicach (-1,1 proc. i Lublinie (-5,4 proc.), z kolei za duże mieszkania o powierzchni od 60 do 90 mkw. oczekiwano mniej w Bydgoszczy (-7,4 proc.), Lublinie (-7,2 proc.), Łodzi (-2,5 proc.) oraz Poznaniu (-2,8 proc.).

Biorąc pod lupę najpopularniejsze mieszkania o powierzchni od 38 do 60 mkw., w styczniu 2020 r., a więc w momencie, gdy „dodatek mieszkaniowy” dla posłów i senatorów podnoszony był do 3000 zł, za wspomniane metraże w Warszawie oczekiwano średnio 2910 zł/m-c. Przez kolejne dwa lata, średnie oczekiwania wynajmujących utrzymywały się poniżej 3000 zł/m-c. Dopiero w styczniu 2022 r. średnia cena ofertowa przekroczyła 3000 zł/m-c, by w lutym 2022 r. osiągnąć 3051 zł/m-c.

Mając więc do dyspozycji 3500 zł/m-c zamiast dotychczasowych 3000 zł/m-c posłowie i senatorowie będą mogli przebierać w ofertach dotyczących wynajmu mieszkań o wyższym standardzie i większej powierzchni.

Owszem, trzeba mieć na uwadze to, co wydarzyło się pod koniec lutego 2022 r., a więc inwazję Rosji na Ukrainę i napływ do Polski uchodźców, z których część wkroczyła także na polski rynek wynajmu.

Jak bowiem wynika z danych PKO Banku Polskiego, które przytaczaliśmy w artykule „Szturm na rynek najmu. Liczba ofert ostro w dół, stawki w górę”, w ciągu dwóch pierwszych tygodni marca liczba ofert mieszkań na wynajem w Warszawie zmniejszyła się o 40 proc.

Równolegle dwucyfrowy wzrost dotknął w analizowanym okresie średnie ceny ofertowe. W Warszawie średnia stawka ofertowa wzrosła w ciągu dwóch pierwszych tygodni marca o ok. 15 proc. Pełny obraz sytuacji pokażą jednak dane dotyczące poszczególnych metraży, które opublikujemy w ostatnim tygodniu kwietnia.

Z nieadekwatną do warunków rynkowych podwyżką „dodatku mieszkaniowego” dla posłów mieliśmy do czynienia także przed dwoma laty. Wówczas, 1 stycznia 2020 r., weszło w życie zarządzenie, zgodnie z którym posłowie i senatorowie na wynajem mieszkania w Warszawie mogli przeznaczyć 3000 zł/m-c zamiast przysługujących im od 1 stycznia 2017 r. 2500 zł/m-c.

Dwudziestoprocentowa podwyżka nie korespondowała jednak z rynkowymi realiami. Jak bowiem wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom – średnia wycena najmniejszych kawalerek obniżyła się w analizowanym okresie o blisko 3 proc., średnia cena ofertowa większych mieszkań o powierzchni od 38 do 60 mkw. niemal nie uległa zmianie (-0,3 proc.). Jedynie duże mieszkania o powierzchni od 60 do 90 mkw. podrożały w ofertach, jednak nie o 20 proc., a o nieco ponad 8 proc.