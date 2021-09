Posłowie KO: Trzeba znieść zakaz handlu w niedziele

fot. Anatol Chomicz / / FORUM

Zgadzamy się z tym, co uważa większość Polaków - należy znieść zakaz handlu w niedziele - oświadczyli w czwartek posłowie KO Maria Janyska oraz Piotr Borys. Podkreślili jednocześnie, że pracownicy muszą mieć zagwarantowane prawo do dwóch wolnych niedziel w miesiącu.

Sejm zajął się w czwartek projektem uszczelniającym zakaz handlu w niedziele tak, by nie omijały go sklepy świadczące usługi pocztowe. Zgodnie z projektem funkcjonować w niedziele będą mogły tylko te placówki, które wykażą, że rzeczywiście zajmują się one przede wszystkim usługami pocztowymi, a nie handlem detalicznym - przychody z usług pocztowych będą musiały stanowić ponad 50 proc. pozostałych przychodów danej placówki.

"Ta ustawa (nowelizująca) wyraźnie pokazuje, że jak niepodległości broni się tak naprawdę głupiego pomysłu, pomysłu, który nie wyszedł, bo ustawodawca sam stworzył możliwości obchodzenia tego prawa" - powiedziała podczas konferencji prasowej przed czwartkową debatą w Sejmie posłanka KO Maria Janyska.

"Skoro (pierwotna) ustawa, która mieści się na siedmiu stronach, zawiera 32 wyjątki, to proszę sobie odpowiedzieć, czy to jest zakaz? Zakaz, z samej swej natury, powinien być powszechnie obowiązujący - a tutaj, prawie trzy strony z siedmiu to są wyjątki, które sprawiają, że jedni mają ograniczoną swobodę działalności gospodarczej, natomiast inni mają z tego tytułu przywileje" - dodała.

Poseł KO Piotr Borys podkreślił z kolei: "jesteśmy zgodni z tym, co uważa większość - 54 proc. Polaków, którzy chcą zniesienia zakazu handle w niedzielę". Ocenił, że zakaz godzi w prawo do wolności gospodarczej obywateli i podkreślił, że KO będzie żądać zniesienia go.

"Żądamy zniesienia zakazu handlu w niedziele, z jednoczesnym zachowaniem praw pracowniczych" - oświadczył.

Borys dodał, że proponowana przez KO likwidacja zakazu nie uderzy w pracowników, którym mają zostać zagwarantowane dwie wolne niedziele w ciągu 4 pracujących weekendów, których pracodawca nie będzie mógł zamienić na inne dni tygodnia.

Poseł KO zaznaczył ponadto, że zakaz handlu w niedzielę odbił się m.in na chcących pracować dorywczo studentach. Według niego kilkadziesiąt tysięcy studentów straciło możliwość pracy dorywczej. "Ogromna większość młodych ludzi została wyłączona z pracy dorywczej na studiach - kilkadziesiąt tysięcy studentów de facto straciło pracę" - powiedział.

"Jesteśmy za wolnością gospodarczą, osobistą i prawdziwymi prawami pracowniczymi, które powinny być w Kodeksie pracy, a nie w okazyjnej ustawie, która, jak widać, może być zmieniania" - oświadczyła Janyska. Borys dodał, że KO złoży do projektu ustawy uszczelniającej "stosowne poprawki".

Posłowie KO zwrócili również uwagę, że ustawa zakazująca handlu w niedziele, a także planowane jej uszczelnienie, nie dotyczy m.in stacji benzynowych.

"Proszę sobie wyobrazić, że koncern Orlen zapowiedział otwarcie nowych formatów sprzedaży detalicznej. Zapowiedział także wejście w tak zwane +paczkomaty+, które w tej chwili stały się przyczyną wprowadzenia większych rygorów w zakazie handlu w niedzielę" - powiedziała Janyska. "Dla kogo jest ta ustawa? Ma zakazywać, czy być może jest do tego, by dawać innym przywileje?" - pytała.

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie w 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku. Ustawa o zakazie handlu w niedziele przewiduje katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach. Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od tysiąca zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym łamaniu ustawy – kara ograniczenia wolności.

autor: Mikołaj Małecki