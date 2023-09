Posłanka KO zatrzymana na wiecu. Policja prowadzi postępowanie

Posłanka KO Kinga Gajewska została zatrzymana przez policję podczas wiecu premiera Mateusza Morawieckiego. Czy funkcjonariusze dopuścili się naruszenia nietykalności posła? Tym ma zająć się wydział wewnętrzny... tejże policji.

fot. @donaldtusk / / Twitter

Chodzi o wydarzenia w Otwocku, gdzie odbywało się spotkanie wyborcze premiera Mateusza Morawieckiego z mieszkańcami. Gdy funkcjonariusze "ładowali" posłankę do radiowozu, wiele osób informowało ich, że jest ona posłanką. Nie zwracali oni uwagi na ich słowa. Sama zainteresowana w TVN24 powiedziała, że policjanci uniemożliwili jej wydobycie legitymacji poselskiej, gdyż cały czas trzymali ją pod ramiona. "Szarpali mnie" - dodaje. '"Zostałam pouczona przez pana - nie wiem czy to komendant, czy pan policjant, że nie podoba mu się moje zachowanie" - opisuje.

Co więc robiła posłanka? Przez megafon informowała, że "polski rząd wpuścił do Polski 250 tys. imigrantów. Nasze wizy były sprzedawane na straganach w Afryce i chciałam, żeby po prostu Polacy dowiedzieli się, co się wydarzyło" - wyjaśnia posłanka.

Tusk udostępnił nagranie z zatrzymania posłanki Gajewskiej

"Policja zatrzymuje posłankę Kingę Gajewską informującą mieszkańców Otwocka o 250 tysiącach migrantów wpuszczonych przez PiS" - napisał Donald Tusk. Udostępnił nagranie incydentu.

Policja zatrzymuje posłankę Kingę Gajewską informującą mieszkańców Otwocka o 250 tysiącach migrantów wpuszczonych przez PiS. pic.twitter.com/nQpw04lX53 — Donald Tusk (@donaldtusk) September 19, 2023

Sprawą zajmie się wydział kontroli policji

"Policjanci, podejmując interwencję w Otwocku, wobec jednej z osób nie mieli świadomości, że mają do czynienia z Panią Poseł. Niezwłocznie po okazaniu legitymacji poselskiej czynności legitymowania zaprzestano" - oświadczenie tej treści we wtorek po godz. 19 umieściła Komenda Stołeczna Policji na swoim Twitterze.

aw/pap