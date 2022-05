Pierwsza taka podwyżka od 18 lat. Chodzi o posiłki dla pracowników

fot. Don Huan / / Shutterstock

Wzrosła kwota zwolnienia z oskładkowania dofinansowania posiłków dla pracowników – ze 190 zł do 300 zł. Z preferencji mogą skorzystać pracodawcy, którzy zapewniają posiłki w firmowej stołówce, zamawiają catering oraz oferują kupony na posiłki, bony żywieniowe i karty przedpłacone.

Od 1 marca wzrosła kwota zwolnienia z oskładkowania dofinansowania posiłków dla pracowników – ze 190 zł do 300 zł na pracownika miesięcznie. To wzrost o blisko 60 proc. Jest to pierwsza podwyżka od 2004 roku. Przez 18 ostatnich lat limit zwolnienia z oskładkowania posiłków nie ulegał zmianie.

Nowe przepisy weszły w życie na podstawie nowelizacji rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Podwyżka została wprowadzona w celu urealnienia kwoty wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wartość posiłków finansowanych pracownikom przez pracodawcę jest dla nich przychodem ze stosunku pracy. W praktyce oznacza to, że przychód ten pracodawca powinien uwzględnić w podstawie wymiaru składek ZUS. Pracodawca może skorzystać ze zwolnienia z oskładkowania, jeżeli udostępnia osobom zatrudnionym posiłki do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu do kwoty nieprzekraczającej 300 zł.

Przed zwiększeniem kwoty średnia wartość dziennego posiłku finansowanego przez pracodawcę, zwolniona ze składek ZUS, wynosiła około 9,50 zł. Natomiast po zmianie zwiększyła się do około 15 zł na dzień na osobę.

