Posiedzenie Sejmu będzie przesunięte? Marszałek Hołownia komentuje

Więcej pieniędzy dla Kancelarii Sejmu i Senatu. Jest poprawka do budzetu na 2024 rok Podczas czwartkowego posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych zgłoszono poprawki do projektu ustawy budżetowej na 2024 r. w części dotyczącej Kancelarii Sejmu i Senatu. Mają one pokryć wzrost wynagrodzeń pracowników obu kancelarii o 20 proc.