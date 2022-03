Porządki w zaciąganiu się do obcej armii w ustawie o obronie ojczyzny

fot. CARLOS BARRIA / / Reuters

Agresja Rosji na Ukrainę przyśpiesza prace nad ustawą o obronie ojczyzny, w tym nad przepisami o udzielaniu zgody na służbę w obcym wojsku. Sejm ma ją ustalać w czwartek – informuje "Rzeczpospolita".

Gazeta przypomina, że władze Ukrainy ogłosiły, że z otwartymi rękami przyjmą ochotników z innych krajów.

Zgodę na służbę w obcym wojsku (lub organizacji wojskowej) wydaje na pisemny wniosek minister obrony narodowej (do tej pory udzielał jej tylko byłym żołnierzom zawodowym, a pozostałym – minister spraw wewnętrznych). Zgodę ministra może uzyskać obywatel polski, który ma uregulowany stosunek do służby wojskowej, nie jest żołnierzem w czynnej służbie, nie posiada przydziału mobilizacyjnego lub podobnego, a wojskowe centrum rekrutacji nie prowadzi postępowania w sprawie nadania mu przydziału (krótko mówiąc, nie jest potrzebny Wojsku Polskiemu).

"Rz" wskazuje, że ogólnym warunkiem udzielenia zgody na służbę w obcym wojsku jest to, by nie naruszała ona interesów Rzeczypospolitej Polskiej ani zakazów prawa międzynarodowego i nie wpływała negatywnie na zadania Sił Zbrojnych RP. Nie każdy może jednak liczyć na zgodę na służbę w obcej armii. Nie uzyska jej obywatel, który został kiedyś przeniesiony do rezerwy wskutek uznania go za niezdolnego do czynnej służby. Podobnie obywatel, który nie odbył obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej lub ćwiczeń z przyczyn leżących po jego stronie. Na zgodę nie ma też co liczyć obywatel, który został uznany przez komisję lekarską za trwale i całkowicie niezdolnego do służby wojskowej.

Wreszcie zgody nie uzyska obywatel, który jest na bakier z prawem: był prawomocnie skazany na co najmniej rok więzienia (także w zawieszeniu), odsiaduje karę więzienia lub oczekuje na jej wykonanie lub jest w okresie próby. Występujący o zgodę na służbę w obcej armii nie może mieć też zaległości podatkowych czy zusowskich (musi przedstawić we wniosku zaświadczenia) lub nie może być wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych. Obywatele polscy przebywający czasowo powyżej trzech miesięcy za granicą składają wniosek za pośrednictwem konsula RP.

Z obowiązku uzyskiwania zgody są zwolnieni obywatele polscy będący jednocześnie obywatelami innego państwa, jeżeli stale mieszkają na jego terytorium i zamierzają przyjąć służbę w siłach zbrojnych tego państwa. A więc np. mieszkające na terenie Ukrainy osoby mające ukraińskie i polskie obywatelstwo. Dodajmy, że udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej nie będzie rodzić odpowiedzialności organów RP za następstwa podjęcia tej służby.

"Większość tych przepisów już wcześniej obowiązywała. Teraz będą w jednym miejscu. Nie jest też wykluczone, że w trakcie prac parlamentarnych projekt ustawy zostanie jeszcze bardziej uaktualniony i szybciej wprowadzony w życie" – podkreśla gazeta.(PAP)

