Zachłanna grupa kapitałowa CPK? Koniec z przedsiębiorstwem "Porty Lotnicze"

"Porty Lotnicze" zamieniają się w spółkę akcyjną pod nazwą "Polskie Porty Lotnicze". Taki akt przekształcający przedsiębiorstwo podpisał pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała. To krok ku budowie grupy kapitałowej CPK.

fot. Krystian Maj/KPRM / / Flickr

"Pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała podpisał akt przekształcający Przedsiębiorstwo Państwowe +Porty Lotnicze+ w spółkę prawa handlowego. Jest to wypełnienie zapisów Ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego i ważny krok w stronę włączenia PPL do grupy kapitałowej CPK" – podało Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" w piątek.

Po przekształceniu PPL w jednoosobową spółkę akcyjną pod nazwą "Polskie Porty Lotnicze" i jej wpisaniu do rejestru przedsiębiorców, podmiot będzie mógł funkcjonować na rynku usług lotniczych jako spółka prawa handlowego.

"Podpisując dziś akt przekształcenia PPL w spółkę akcyjną, wykonujemy zapowiedziany, konsekwentny krok w kierunku budowy grupy kapitałowej CPK, która będzie mogła łatwiej sprostać wymaganiom rynkowym i być oparciem dla całego sektora. Celem jest stworzenie najsilniejszej grupy lotniskowej w Europie Środkowo-Wschodniej i istotnego lotniczego podmiotu na lotniskowej arenie europejskiej" – powiedział cytowany w informacji prasowej wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Jakie kroki zaplanowało CPK?

Jak podano w informacji, kolejnym krokiem będzie wniesienie przez pełnomocnika rządu ds. CPK akcji nowej spółki PPL do spółki celowej CPK (jako wkład niepieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego CPK), co powinno się wydarzyć do końca III kw. br. Skutkiem tych zmian będzie dołączenie PPL do grupy kapitałowej CPK skupiającej największe aktywa i procesy inwestycyjne w zakresie infrastruktury lotniskowej. Będzie ona odpowiedzialna za pozyskiwanie finansowania dla zadań inwestycyjnych CPK, koordynację inwestycji i integrację zasobów państwa wokół Programu CPK.

"Konsolidacja będzie miała pozytywny wpływ także na lotniska w obecnej grupie PPL, które znajdą się w grupie CPK. Powód – nowoczesne technologie opracowane na potrzeby CPK będą wdrażane w całej grupie kapitałowej. Dla pasażerów oznacza to większe udogodnienia, a dla PPL i CPK wymianę doświadczeń, które pomogą lepiej zaprojektować nowy port lotniczy i nim sprawnie zarządzać" – stwierdzono w informacji.

Kolejna megagrupa kapitalowa?

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to spółka przygotowująca m.in. budowę nowego portu lotniczego, dla którego już trwa projektowanie, został złożony wniosek o decyzję środowiskową i trwa wykup nieruchomości. To także inwestor przygotowujący budowę ok. 2 tys. km linii kolejowych, dla których powstają studia wykonalności i projekty.

PPL to największy w Polsce podmiot zajmujący się zarządzaniem portami lotniczymi. Jest właścicielem i zarządcą m.in. Lotniska Chopina w Warszawie oraz portów lotniczych w Zielonej Górze i Radomiu. Posiada też udziały w większości portów regionalnych w Polsce. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ mk/