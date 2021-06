Portugalia ogranicza wydawanie złotych wiz

fot. Sergio Formoso / / Shutterstock

Rząd Portugalii ogłosił ograniczenia w wydawaniu złotych wiz uprawniających do stałego pobytu w tym kraju dla obywateli państw spoza Unii Europejskiej. Nie będzie można ich już przyznawać przedsiębiorcom inwestującym w nieruchomości w największych portugalskich miastach.

Zgodnie z nowymi zasadami, które w czwartek zatwierdził rząd Portugalii, po 31 grudnia 2021 roku prawo do uzyskania złotej wizy stracą nabywcy nieruchomości usytuowanych na terenie aglomeracji Lizbony i Porto, a także na terenie wybrzeża.

Dziennik “Jornal de Negocios” oraz portal Idealista wskazują, że właśnie nabywcy nieruchomości w największych portugalskich miastach stanowili główną grupę posiadaczy złotych wiz. Przypominają, że w ostatnich miesiącach nasila się zainteresowanie nabyciem tych dokumentów.

Idealista odnotował, że w pierwszych czterech miesiącach 2021 roku władze Portugalii wydały 326 złotych wiz, czyli o ponad 25 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku.

Zwiększyła się też wartość środków inwestowanych przez osoby spoza UE w domy, aby otrzymać złotą wizę uprawniającą do stałego pobytu w Portugalii i prawa do przemieszczania się po krajach strefy Schengen. Od stycznia do kwietnia 2021 roku osoby, które otrzymały złotą wizę zainwestowały 173 mln euro, czyli o 17 proc. więcej niż w takim samym okresie w 2020 roku.

“W konsekwencji ograniczenia wydawania złotych wiz należy spodziewać się wyhamowania pozytywnych zjawisk w branży nieruchomości w największych miastach Portugalii. Nie oczekuję, że inwestorzy spoza UE będą teraz chętni do kupna nieruchomości na mniej atrakcyjnej prowincji” - powiedział PAP lizboński przedsiębiorca z sektora wynajmu mieszkań Abel Monteiro.

Zgodnie z nowymi zasadami złotą wizę będzie mogła otrzymać osoba, która wyda na terenie Portugalii w działania biznesowe kwotę nie mniejszą niż 1,5 mln euro. Wcześniej wynosiła ona 1 mln euro.

Zakup nieruchomości uprawniający do zdobycia złotej wizy został ograniczony do archipelagów Madery i Azorów, a także portugalskiego interioru. Wartość kupna pozostała na tym samym poziomie – 500 tys. euro.

