Portugalia już w czerwcu będzie przyjmować turystów na podstawie certyfikatów szczepionkowych

Nowe loty z Modlina do Grecji, Włoch i na Ukrainę

Katania we Włoszech, Rodos i Zakynthos w Grecji oraz Charków na Ukrainie - to nowe kierunki, które będą dostępne dla pasażerów z lotniska w Modlinie. Port oferuje 51 tras m.in. do 18 europejskich i dwóch azjatyckich krajów.