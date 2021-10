Portrety byłej królowej Niderlandów autorstwa Andy'ego Warhola za 217 tys. euro

/ Venduehuis Den Haag

Cztery portrety byłej królowej Niderlandów Beatrix, które wykonał Andy Warhol, sprzedano na internetowej aukcji za 217 tys. euro - poinformował w czwartek haski dom aukcyjny Venduehuis. Zagraniczny nabywca pozostaje anonimowy.

Portrety zostały wykonane w 1985 r. Amerykański artysta namalował Beatrix w ramach serii, w której przedstawił cztery królowe panujące w tamtym czasie na świecie. Oprócz Beatrix były to: Elżbieta II z Wielkiej Brytanii, Małgorzata z Danii i Ntombi Twala ze Suazi.

Z informacji portalu RTL Nieuws wynika, że aukcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. "Dzwoniono do nas niemal z całego świata" – powiedział portalowi dyrektor Venduehuis Peter Meefout, dodając, że go to nie dziwi, bo - jak podkreślił - były to "wyjątkowe dzieła sztuki wyjątkowego artysty".

W 2013 roku Beatrix ogłosiła swoją abdykację na rzecz syna Wilhelma Aleksandra.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek