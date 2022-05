Portret Marilyn Monroe autorstwa Warhola sprzedany. Stał się najdroższym dziełem sztuki XX wieku

Słynny portret Marilyn Monroe autorstwa amerykańskiego mistrza pop-artu Andy'ego Warhola został sprzedany za 195 milionów dolarów w siedzibie Christie's w Nowym Jorku, stając się najdroższym dziełem sztuki XX wieku, jakie kiedykolwiek sprzedano na publicznej aukcji.

"Shot Sage Blue Marilyn", obraz namalowany w 1964 roku, dwa lata po tragicznej śmierci olśniewającej ikony Hollywood, sprzedał się w cztery minuty za dokładną cenę 195,04 miliona dolarów w siedzibie Christie's, w samym sercu Manhattanu.

#AuctionUpdate Andy Warhol’s ‘Shot Sage Blue Marilyn’ breaks the #WorldAuctionRecord for the most expensive 20th century work sold at auction; price realized $195 million pic.twitter.com/kOrIIaeT7J