Zysk netto Asseco Poland w IV kw. wyniósł 126,4 mln zł, zgodnie z szacunkami

Zysk netto j.d. grupy Asseco Poland w czwartym kwartale 2022 roku wyniósł 126,4 mln zł - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki na poziomie 126,2 mln zł zysku.

Zysk operacyjny grupy w czwartym kwartale wyniósł 463,2 mln zł, a EBITDA wyniosła 691,5 mln zł. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes szacowali wyniki odpowiednio na 451,9 mln zł i 686,1 mln zł.

Przychody wyniosły 4,56 mld zł i były o 5 proc. niższe od konsensusu.

W całym 2022 roku grupa Asseco Poland miała 502,7 mln zł zysku netto jednostki dominującej, co oznacza wzrost o 7,5 proc. rdr. EBITDA wzrosła o 20,6 proc. rdr do 2.707,5 mln zł, a przychody zwiększyły się o 19,8 proc. rdr do 17.370,1 mln zł.

Przychody polskiego segmentu działalności, nazywanego przez grupę: Asseco Poland, (w tym m.in. spółki-matki), wzrosły o 10,3 proc. rok do roku, do 1,738 mld zł. Zysk EBITDA segmentu wzrósł o 5,2 proc. do 366,6 mln zł.

Segment Asseco International wypracował 4,197 mld zł przychodów, o 15,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Wynik EBITDA był o 1,8 proc. niższy i wyniósł 596,5 mln zł.

Izraelski segment Formula Systems miał 11,464 mld zł przychodów, o 23,2 proc. więcej niż przed rokiem oraz 1,749 mld zł EBITDA, co oznacza wzrost o 35,4 proc. rok do roku.

"W 2022 roku umocniliśmy pozycję rynkową w każdym z segmentów biznesowych. W segmencie Asseco Poland utrzymujemy wiodącą pozycję w bankowości, energetyce, opiece zdrowotnej czy sektorze administracji publicznej, gdzie realizujemy projekty m.in. dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwa Finansów czy Ministerstwa Sprawiedliwości. (...) Cieszą nas bardzo dobre wyniki w segmencie Formula Systems, gdzie zanotowaliśmy dwucyfrowe wzrosty sprzedaży i widzimy potencjał rozwoju we wszystkich obszarach i spółkach należących do grupy. Nadal poszukujemy nowych, innowacyjnych spółek i jesteśmy bardzo aktywni w zakresie akwizycji" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes Asseco Poland Adam Góral.

"Motorem wzrostów w segmencie Asseco International pozostaje sprzedaż rozwiązań klasy ERP skupionych w grupie Asseco Enterprise Solutions oraz stałe zwiększanie skali działania w obszarze płatności, bankowości i rozwiązań dedykowanych rozwijanych w ramach grupy Asseco South Eastern Europe" - dodał.

Jak poinformował, spółka nie ma planów redukcji zatrudnienia.

"Kolejni klienci i nowe projekty sprawiają, że Asseco cały czas poszukuje najlepszych ekspertów, którzy wesprą nasze zespoły oraz przyczynią się do ulepszania oferowanych produktów i usług" - napisał prezes.

Portfel zamówień Asseco Poland na 2023 r. ma wartość 9,776 mld zł

Portfel zamówień grupy Asseco Poland na 2023 rok w kursach zmiennych, w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma wartość 9,776 mld zł - poinformowała spółka w raporcie. Backlog jest zbieżny z wartością portfela zamówień na 2022 rok, który grupa notowała w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Portfel zamówień na 2023 rok w segmencie Asseco International jest obecnie 5 proc. wyższy i wynosi 1,979 mld zł.

W segmencie Formula Systems spadek portfela zamówień rok do roku sięga 5 proc. i ma wartość 6,527 mld zł.

Portfel zamówień segmentu Asseco Poland na 2023 rok wynosi 1,27 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 20 proc.

W kursach stałych, w jakich został przeliczony backlog na 2023 rok, wzrost wynosi 1 proc. do 9,952 mld zł.

Wyniki grupy Asseco Poland w czwartym kwartale 2022 roku według wyliczeń PAP Biznes, ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i wcześniejszych wyników (dane w mln zł) 4Q2022 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2022 rdr Przychody 4561,1 4800,0 -5,0% 8,5% 1,4% 17370,1 19,8% EBITDA 691,5 686,1 0,8% 6,6% 5,0% 2707,5 20,6% EBIT 463,2 451,9 2,5% 12,6% 9,7% 1815,2 24,8% zysk netto j.d. 126,4 125,9 0,4% 19,2% -0,9% 502,7 7,5% marża EBITDA 15,2% 14,3% 0,87 -0,27 0,52 15,59% 0,10 marża EBIT 10,2% 9,4% 0,74 0,37 0,77 10,45% 0,41 marża netto 2,8% 2,6% 0,15 0,25 -0,06 2,89% -0,34

