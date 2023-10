Port w Kłajpedzie gotowy. Koniec tranzytu ukraińskiego zboża z Litwy przez Polskę

Polska po rozmowie z Ukrainą ws. zboża. "Nasze stanowisko jest twarde" Nasze stanowisko jest twarde, na rynek polski zboże z Ukrainy nie może wpływać - podkreślił w środę minister rolnictwa Robert Telus. Zaapelował do Ukrainy, by wycofała skargę na Polskę do WTO. Zaznaczył, że jest zadowolony ze środowego spotkania ze stroną ukraińską, oraz że wkrótce dojdzie do następnego.