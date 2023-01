3300 zł premii na koncie firmowym. Jest nowy lider

Nowy rok rozpoczął się od przetasowania w rankingu kont firmowych. Na pozycję lidera wskoczyła oferta z bonusem pieniężnym sięgającym 3300 zł. Po krótkim ochłodzeniu powróciły wzrosty premii w produktach bankowych dla przedsiębiorców.

W styczniu aż cztery banki podniosły premie pieniężne na kontach firmowych w porównaniu do stawek oferowanych w poprzednim miesiącu. Wzrosty spowodowały zmiany w pierwszej trójce najlepszych ofert. Natomiast maksymalna kwota bonusu jest o 1300 zł wyższa niż w grudniu 2022 r. Pod lupę wzięliśmy nagrody oferowane przez banki dla przedsiębiorców.

Porównanie kont firmowych z premią Bankier.pl – styczeń 2023 r. Lp. Nazwa banku Nazwa rachunku Opłata za prowadzenie Suma premii 1. Alior Bank iKonto Biznes z promocjami: „1500 zł dla firm" i „Biznes na plusie, ceny na minusie” 0 zł 3 300 zł 2. Bank Millennium Konto Mój Biznes w promocji „Nawet 2500 zł z kontem biznesowym” 0 zł 2 500 zł 3. Credit Agricole „Nawet 2400 zł premii z Kontem Biznes” 0 zł 2 400 zł 4. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes w promocji „2000 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę przez 2 lata” 0 zł 2 000 zł 5. Santander Bank Polska Konto Firmowe Godne Polecenia w „Promocji Godnej Polecenia IV” 0 zł 1 500 zł 6. Nest Bank BIZnest Konto 0 zł 700 zł 7. mBank Promocja „Otwórz firmę z mBankiem” z kontem mBiznes Standard 0 zł 500 zł Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 19.01.2023 r. porównywarki produktów finansowych www.bankier.pl/smart

Ranking kont firmowych z premią powstał na bazie kwartalnego zestawienia rachunków biznesowych. Podczas opracowywania porównania pod uwagę bierzemy wyłącznie oferty, które umożliwiają otrzymanie, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie, gotówki bezpośrednio na rachunek bankowy. Oznacza to, że ranking nie zawiera promocji, które oferują otrzymanie bonów zakupowych lub puli środków do wydania u określonego odgórnie sprzedawcy.

3300 zł premii w Alior Banku

W styczniu iKonto Biznes w Alior Banku przeskoczyło o dwa oczka i z kwotą 3300 zł premii pieniężnej zajęło pierwsze miejsce w rankingu. Przedsiębiorcy w Aliorze mogą skorzystać z dwóch promocji: „1500 zł dla firm" i „Biznes na plusie, ceny na minusie”. Jak potwierdził na infolinii pracownik banku - obie promocje łączą się, co w praktyce oznacza 3300 zł bonusu pieniężnego.

W promocji „1500 zł dla firm" osoby prowadzące własny biznes otrzymują przez pół roku premię za wykonywanie aktywności m.in. przelewów do ZUS-u i transakcji kartą debetową. Oferta jest ważna do odwołania. Druga promocja tj. „Biznes na plusie, ceny na minusie” umożliwia otrzymanie do 1800 zł premii w ramach zwrotu za zakupy na stacjach paliw w Polsce w okresie od 2 stycznia do 30 września 2023 r. W każdym miesiącu przedsiębiorca może otrzymać 10 proc. zwrotu poniesionych wydatków, nie więcej niż:

200 zł (max. 1800 zł) - nowy klient,

100 zł (max. 900 zł) - dotychczasowy klient.

Premia pieniężna wypłacana jest maksymalnie przez okres maksymalnie 9 miesięcy. Promocja dostępna jest dla przedsiębiorców, którzy posiadają kartę debetową Mastercard z Plusem w Alior Banku.

2500 zł dla firm od Banku Millennium

Bank Millennium zwiększył premię pieniężną o jedną czwartą. Mimo tego nie zachował pierwszej pozycji w rankingu. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na Konto Mój Biznes mogą liczyć na 2500 zł bonusu pieniężnego - po spełnieniu określonych warunków w promocji „Nawet 2500 zł z kontem biznesowym”. Bank Millennium podzielił bonus w wysokości 2500 zł na pięć równych części:

do 500 zł (5 proc.) zwrotu płatności do ZUS-u,

do 500 zł (5 proc.) transakcji kartą debetową,

500 zł za zawarcie umowy leasingu lub kredytu,

500 zł za zarejestrowanie firmy online,

500 zł za podpisanie umowy o terminal.

Promocja "Nawet 2500 zł z kontem firmowym" jest ważna do 31 marca 2023 r. lub do osiągnięcia limitu założonych rachunków.

2400 zł premii w Credit Agricole

Pozycję na podium zamyka Credit Agricole, jeszcze do niedawna wicelider pod względem wysokości oferowanej premii pieniężnej dla przedsiębiorców. Bank, podobnie jak cała stawka na podium, podniósł wysokość bonusu pieniężnego z 1700 zł do 2400 zł. Przedsiębiorcy posiadający Konto Biznes w promocji „Nawet 2400 zł premii z Kontem Biznes” mogli otrzymać premię m.in. za przelewy do ZUS i US, zawarcie umowy o terminal lub kredyt. Oferta trwa do 30 czerwca 2023 r.