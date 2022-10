Koniec wysokich premii na koncie firmowym. Idzie zima dla przedsiębiorców

fot. Photostravellers / / Shutterstock

Trzy tysiące premii na koncie firmowym przeszło do historii. Przedsiębiorcy mogą liczyć maksymalnie na 2000 zł za wykonanie dodatkowych aktywności na rachunku biznesowym. Wybór jest spory, ponieważ aż dwa banki oferują taką sumę w ramach promocji na start.

W październiku jest zmiana lidera w rankingu. Na pierwsze miejsce (po raz pierwszym w historii kont firmowych) wskoczyły dwa banki, które oferują po 2000 zł dla przedsiębiorców. Z pozycji lidera, po wielu miesiącach, spadło iKonto Biznes. To nie koniec nowości.

Premia w mBanku wzrosła z 350 zł do 500 zł, czyli o blisko 43 proc. Daje to awans na piąte miejsce w październikowym zestawieniu. Na niższy niż dotychczas bonus mogą liczyć osoby zainteresowane kontem firmowym w Nest Banku - zakończyła się promocja, w ramach której można było otrzymać 300 zł.

Porównanie kont firmowych z premią Bankier.pl – październik 2022 r. Lp. Nazwa banku Nazwa rachunku Opłata za prowadzenie Suma premii 1. Bank Millennium Konto Mój Biznes w promocji „Nawet 2000 zł z kontem biznesowym” 0 zł 2 000 zł Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes w promocji „2 000 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę przez 2 lata” 0 zł 2 000 zł 2. Alior Bank iKonto Biznes z promocjami:„1500 zł dla firm" i „Biznes na plusie, ceny na minusie” 0 zł 1950 zł * 3. Credit Agricole „Konto Biznes za 0 zł z PREMIĄ do 1700 zł II” 0 zł 1 700 zł 4. Santander Bank Polska Konto Firmowe Godne Polecenia w „Promocji Godnej Polecenia III” 0 zł 1 400 zł 5. mBank Promocja „Otwórz firmę z mBankiem” z kontem mBiznes Standard 0 zł 350 zł 6. Nest Bank BIZnest Konto 0 zł 400 zł * Promocja „Biznes na plusie, ceny na minusie” jest ważna do grudnia 2022 r. Klienci mogą otrzymać max 150 zł przez 3 miesiące (450 zł). Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 20.10.2022 r. porównywarki produktów finansowych www.bankier.pl/smart

Analizując oferty kont firmowych dostępnych na rynku uwzględnialiśmy wyłącznie oferty z premiami pieniężnymi. Za premie pieniężne uważamy środki pieniężne, które przedsiębiorca może otrzymać bezpośrednio na swój rachunek bankowy za wykonywanie działań określonych w regulaminach poszczególnych promocji.

Bank Millennium i Pekao oferują po 2000 zł dla firm

Po raz pierwszy w historii rankingów kont firmowych z premią dwa banki znalazły się na czele zestawienia z takim samym bonusem. Zarówno Bank Millennium, jak i Bank Pekao oferują po 2000 zł premii pieniężnej dla przedsiębiorców.

Bank Millennium nagradza osoby prowadzące własny biznes i posiadające Konto Mój Biznes w ramach promocji „Nawet 2000 zł z kontem biznesowym". Premię pieniężną w wysokości można otrzymać 400 zł za podpisanie umowy leasingu na kwotę min. 30 tys. zł. Kolejne 400 zł za kredyt firmowy i 400 zł za terminal firmowy. Dodatkowo bank oferuje do 400 zł zwrotu składek ZUS (max. 4 proc., nie więcej niż 100 zł miesięcznie) i 4 proc. cashbacku za poniesione koszty paliwa (max. 4 proc., nie więcej niż 100 zł miesięcznie).

Promocja „Nawet 2000 zł z kontem biznesowym" w Banku Millennium trwa do 31 grudnia lub do wyczerpania puli.

Bank Pekao zachęca przedsiębiorców do założenia Konta Przekorzystnego Biznes dodatkowym bonusem oferowanym w ramach promocji „2 000 zł premii dla firm i 0 zł za konto”. Klienci mogą otrzymać jednorazowo do 800 zł za zawarcie pierwszej umowy o: kredyt/pożyczkę z gwarancją lub leasing, lub faktoring. Kolejną premię w wysokości 600 zł wypłacana jest za podpisanie umowy o terminal płatniczy i realizację transakcji na min. 500 zł miesięcznie z terminala POS na Konto Przekorzystne Biznes (100 zł miesięcznie). Dodatkowo przedsiębiorcy mają opcję na 10 proc. zwrotu z transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą debetową (max. 100 zł/msc przez 6 miesięcy).

Promocyjna oferta „2 000 zł premii dla firm i 0 zł za konto” dostępna jest w Banku Pekao do 28 lutego 2023 r. (włącznie).

Alior Bank z 1950 zł premii pieniężnej

Pozycję wicelidera w rankingu zajął Alior Bank. Przedsiębiorcy decydujący się na iKonto Biznes mogą otrzymać do 1950 zł premii pieniężnej w ramach dwóch promocji. Bank przyznaje bonusy za wykonywanie aktywności na rachunku w ramch oferty "1500 zł dla firm". Maksymalnie miesięcznie można otrzymać do 125 zł (przez 12 miesięcy). W ramach drugiej promocji „Biznes na plusie, ceny na minusie” przedsiębiorca może otrzymać do 150 zł miesięcznie zwrotu za zakupy na stacjach paliw.

Promocja „1500 zł dla firm" w Alior Banku jest aktualna do odwołania. Natomiast oferta „Biznes na plusie, ceny na minusie” trwa do 31 grudnia 2022 r.

1750 zł dla przedsiębiorców od Credit Agricole

Brązowy medal w październikowym rankingu kont firmowych z najwyższymi premiami pieniężnymi przypadł Credit Agricole. Przedsiębiorcy w promocji „Konto Biznes + PREMIA do 1700 zł” mogą otrzymać 100 zł za otwarcie konta firmowego w aplikacji i kolejne 100 zł za pierwszy wpływ na konto. Bank premiuje aktywne korzystanie z konta i karty debetowej. Za zapewnienie wpływów na min. 3 tys. zł i płatności kartą na min. 300 zł miesięcznie przedsiębiorcy mogą otrzymać 500 zł. Dodatkowo osoby zakładające rachunek, które zdecydują się na podpisanie umowy o terminal płatniczy (min. 500 zł miesięcznie wpływów) lub zawarcie umowy kredytowej (w ciągu pierwszych 6 miesięcy) otrzymają za każdą aktywności po 500 zł.

Promocyjna oferta „Konto Biznes + PREMIA do 1700 zł” w Credit Agricole jest ważna do 31 grudnia 2022 r.

