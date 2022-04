Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym

fot. Lemonsoup14 / / Shutterstock

Tanie przelewy do innych banków w Polsce, SEPA oraz natychmiastowe – to jedne z kluczowych parametrów branych pod uwagę przy wybieraniu rachunku biznesowego. Dodatkowo zachęcającym czynnikiem jest bezpłatne korzystanie z konta i premie pieniężne dla przedsiębiorców. Przeanalizowaliśmy oferty kont firmowych dla przedsiębiorców, którzy w ciągu miesiąca często zlecają przelewy w bankowości internetowej.

Niskie koszty prowadzenia konta firmowego to istotny element dla przedsiębiorców szukających rachunku biznesowego. Oprócz tej opłaty, osoby prowadzące własny biznes zwracają również uwagę na koszty przelewów – zarówno tych, które mają dotrzeć do odbiorców w ekspresowym tempie, jak i zwykłych zleconych w bankowości elektronicznej.

Podczas przygotowania porównania kont firmowych z tanimi przelewami pod uwagę braliśmy pięć kryteriów. Do czynników wpływających na miejsce rachunku biznesowego dla przedsiębiorców należą:

opłata za prowadzenie konta,

koszt przelewu zwykłego internetowego do innego banku w Polsce,

opłata za przelew internetowy natychmiastowy,

cena przelewu SEPA zleconego w bankowości internetowej,

wysokość premii pieniężnej.

Miesięczny koszt prowadzenia konta to pierwszy czynnik determinujący miejsce oferty w rankingu. Następnie przeanalizowaliśmy wysokość opłaty za przelewy internetowe: zwykłe do innego banku w Polsce, natychmiastowe oraz SEPA. Dodatkowo pod uwagę wzięliśmy również wysokość premii pieniężnych, które przedsiębiorcy mogą otrzymać za wykonywanie określonych aktywności.

Konta firmowe z tanimi przelewami – kwiecień 2022 r. Lp. Nazwa banku Nazwa rachunku Opłata za prowadzenie Opłata za przelew zwykły internetowy do innego banku w Polsce Opłata za przelew internetowy natychmiastowy Opłata za przelew SEPA zlecony w bankowości internetowej Premia 1. Alior Bank iKonto Biznes z promocją „1500 zł dla firm" 0 zł 0 zł 10 zł 0 zł 1 500 zł 2. Credit Agricole „Konto Biznes za 0 zł z PREMIĄ do 1700 zł” 0 zł 0 zł 10 zł 0 -1 zł (1) 1 700 zł 3. Santander Bank Polska Konto Firmowe Godne Polecenia w „Promocji dla przedsiębiorców VI” 0 zł 0 zł 10 zł 0 - 1,30 zł (2) 1 500 zł 4. mBank Promocja „Otwórz firmę, zyskaj konto z księgowością” 0 zł 0 zł 10 zł 1,50 zł 350 zł 5. Nest Bank BIZnest Konto 0 zł 0 zł 15 zł 0 zł 400 zł 6. Bank Millennium Promocja "Zyskaj do 1800 zł dla Twojej działalności" 0 zł 0 - 1 zł (3) 10 zł 0 - 1 zł (4) 1 800 zł 7. BOŚ Bank Konto Elastyczne Taryfa Oszczędna 0 zł 0 - 1,50 zł (5) 10 zł 0 - 1,50 zł (6) 0 zł 8. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes w promocji „1 200 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę” 0 zł 0 - 1,50 zł (7) 10 zł 1 - 5 zł (8) 1 200 zł 9. PKO Bank Polski PKO Konto Firmowe 0 - 12 zł (9) 0 - 1 zł (10) 10 zł 0 - 1 zł (11) 0 zł 10. Bank Pocztowy Pocztowe Konto Firmowe 0 - 15 zł (12) 0 zł 20 zł 0 zł 0 zł 11. BNP Paribas Konto Otwarte na Biznes 0 - 15 zł (13) 0 - 1,50 zł (14) 10 zł 0 - 1,50 zł (15) 0 zł Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 08.04 porównywarki produktów finansowych www.bankier.pl/smart 1. 0 zł, jeżeli w poprzednim miesiącu wykonano co najmniej 1 przelew do ZUS lub zapewniono wpływy na konto w wys. min. 2 tys. zł. 2. 0 zł za 10 pierwszych przelewów w miesiącu, każdy kolejny 1,30 zł. 3. 0 zł za przelewy do ZUS i US oraz za 20 pierwszych przelewów w miesiącu, później każdorazowo 1 zł. 4. 0 zł za 20 pierwszych przelewów w miesiącu, każdy kolejny 1 zł. 5. 0 zł za 5 pierwszych przelewów w miesiącu. Każdy kolejny 1,50 zł. Nie dotyczy przelewów do ZUS i US. 6. 0 zł za pięć pierwszych przelewów w miesiącu, każdy kolejny 1,50 zł. 7. 0 zł za przelewy do ZUS i US oraz 15 pierwszych przelewów w miesiącu, każdy kolejny 1,50 zł. 8. 1 zł za przelew do kraju EOG oraz Polski, 5 zł do pozostałych krajów. 9. 0 zł przy wpływach min. 2 tys. zł miesięcznie. 10. 0 zł za 10 przelewów w miesiącu (w tym do ZUS i US). 11. 0 zł za 10 pierwszych przelewów w miesiącu, każdy kolejny 1 zł. 12. 0 zł przy wpływach min. 2 tys. zł miesięcznie. 13. 0 zł przez 12 pierwszych miesięcy dla osób, które prowadzą działalność od 6 miesięcy, inaczej: 0 zł przy saldzie powyżej 3 tys. zł lub sumie wpływów powyżej 20 tys. zł 14. 0 zł przy wpływach powyżej 100 tys. zł, przy wpływach pomiędzy 20-100 tys. zł pakiet 40 darmowych przelewów - po wykorzystaniu koszt każdego to 0,90 zł, przy wpływach poniżej 20 tys. zł pakiet 20 darmowych przelewów w miesiącu, każdy kolejny 1,50 zł. 15. 0 zł przy wpływach powyżej 100 tys. zł, przy wpływach pomiędzy 20-100 tys. zł pakiet 40 darmowych przelewów - po wykorzystaniu koszt każdego to 0,90 zł, przy wpływach poniżej 20 tys. zł pakiet 20 darmowych przelewów w miesiącu, każdy kolejny 1,50 zł.

Zwykle w rankingach przedstawiamy 10 najlepszych ofert na rynku. W porównaniu kont firmowych z tanimi przelewami znalazło się 11 produktów, ponieważ w kwartalnym zestawieniu dwa banki zajęły ex aequo pierwsze miejsce.

Alior Bank – iKonto Biznes z tanimi przelewami

Na pierwszym miejscu w zestawieniu kont firmowych z tanimi przelewami jest iKonto Biznes w Alior Banku. Przedsiębiorca może skorzystać z bezwarunkowo bezpłatnego rachunku biznesowego. Dodatkowo w każdym miesiącu klient otrzymuje nielimitowane darmowe przelewy internetowe do innego banku w Polsce oraz przelewy SEPA zlecone w bankowości internetowej (realizowany w trybie zwykłym przy opcji kosztowej SHA). Natomiast koszt przelewu internetowego natychmiastowego wynosi 10 zł.

Dodatkowo przedsiębiorcy posiadający iKonto Biznes w Alior Banku mogą liczyć na 1500 zł premii w promocji „1500 zł dla firm". W ciągu miesiąca posiadacze rachunku firmowego mogą otrzymać maksymalnie 125 zł. Na tę sumę składają się bonusy pieniężne m.in. za wykonanie przelewów do ZUS i US, transakcje kartą debetową w kwocie min. 2 tys. zł oraz utrzymanie średniomiesięcznego salda na określonym poziomie, przelew SEPA, transakcje walutowe, przelewy zagraniczne, skorzystanie z kas fiskalnych. Wysokość premii uzależniona jest od spełniania określonych czynności zgodnie z regulaminem promocji.

Promocja „1500 zł dla firm" w Alior Banku jest ważna do odwołania.

Credit Agricole

Wiceliderem w tabeli jest Konto Biznes od Credit Agricole. Przedsiębiorcy otwierający rachunek w banku mogą liczyć na darmowe korzystanie z rachunku oraz bezpłatne nielimitowane przelewy zewnętrzne zwykłe – podobnie jak w Alior Banku. Dodatkowo klienci posiadający Konto Biznes mogą wykonywać darmowe przelewy SEPA, jeżeli w poprzednim miesiącu wykonali co najmniej 1 przelew do ZUS lub zapewnili wpływy na konto w wys. min. 2 tys. zł. Koszt przelewu ekspresowego to 10 zł.

Credit Agricole oferuje również do 1700 zł premii pieniężnej za wykonanie określonych w regulaminie promocji aktywności.

Santander Bank Polska

Listę ofert na podium zamyka Santander Bank Polska. Podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich produktów, również klienci posiadający Konto Firmowe Godne Polecenia mają możliwość bezpłatnego korzystania z rachunku oraz wykonywania przelewów zwykłych zleconych online. Opłata za przelew natychmiastowy wynosi 10 zł. Z kolei w przypadku przelewów SEPA przedsiębiorcy mogą skorzystać z 10 darmowych w miesiącu każdy kolejny to 1,30 zł.

Dodatkowo w promocji „Promocji dla przedsiębiorców VI” klienci Santander Banku Polska mogą otrzymać do 1500 zł bonusu pieniężnego.