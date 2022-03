Obniżka premii na kontach firmowych

fot. Piotr Latacha / / Shutterstock

Przetasowanie w czołówce rankingu najtańszych kont firmowych z premią pieniężną. Przedsiębiorcy mogą otrzymać nawet 1800 zł za wykonywanie aktywności na rachunku bankowym. Banki zachęcają bonusami m.in. za otwarcie konta online, wymianę walut oraz zawarcie umowy o terminal płatniczy. Przeanalizowaliśmy oferty marcowych promocji na kontach firmowych.

W marcowym rankingu kont firmowych z premią zaszły niewielkie zmiany w czołówce. Z trzeciego miejsca spadła promocyjna oferta Santander Banku Polska. Powodem przetasowania jest obniżenie bonusów pieniężnych oferowanych przedsiębiorcom o nieco ponad 13 proc. – z 1500 zł na 1300 zł.

Porównanie kont firmowych z premią Bankier.pl – marzec 2022 r. Lp. Nazwa banku Nazwa rachunku Opłata za prowadzenie Suma premii 1. Bank Millennium Konto Mój Biznes w promocji „1800 zł dla Twojej działalności gospodarczej” 0 zł 1 800 zł 2. Credit Agricole „Konto Biznes za 0 zł z PREMIĄ do 1700 zł II” 0 zł 1 700 zł 3. Alior Bank iKonto Biznes z promocją „1500 zł dla firm" 0 zł 1 500 zł 4. Santander Bank Polska Konto Firmowe Godne Polecenia w „Promocji Godnej Polecenia II” 0 zł 1 300 zł 5. Bank Pekao Promocja „1200 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę” 0 zł 1 200 zł 6. Nest Bank BIZnest Konto 0 zł 400 zł 7. mBank Promocja „Otwórz firmę, zyskaj konto z księgowością” z kontem mBiznes Standard 0 zł 350 zł Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 11.02 porównywarki produktów finansowych www.bankier.pl/smart

Jak co miesiąc, porównanie bonusów pieniężnych dla przedsiębiorców przygotowaliśmy na podstawie najnowszego kwartalnego rankingu najtańszych kont firmowych. Przeanalizowaliśmy wszystkie banki ze styczniowego zestawienia. Pod uwagę braliśmy wyłącznie oferty z premii pieniężnymi, które można otrzymać za wykonywanie określonych działań na rachunku bankowym.

Bank Millennium z 1800 zł premii

Liderem rankingu kont firmowych z premią jest Bank Millennium, który utrzymuje się na pierwszym miejscu już trzeci miesiąc z rzędu. Przedsiębiorcy maksymalnie mogą otrzymać do 1800 zł bonusu pieniężnego w ramach promocji „1800 zł dla Twojej działalności gospodarczej”. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zdecydują się na Konto Mój Biznes, mają prawo przez 6 miesięcy do nabycia premii za następujące aktywności na rachunku firmowym:

Premia w przypadku zwrotu za płatności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz przy transakcjach bezgotówkowych wykonanych kartą debetową na stacjach paliw to 10 proc. wszystkich zakupów posiadacza Konta Mój Biznes, ale nie więcej niż 100 zł miesięcznie.



Oferta „1800 zł dla Twojej działalności gospodarczej” w Banku Millennium dla Konta Mój Biznes trwa do 31 marca 2022 r. lub do osiągnięcia limitu.

Credit Agricole z 1700 zł dla przedsiębiorców

Drugie miejsce w rankingu najtańszych kont firmowych z premią zajmuje bank Credit Agricole. W ramach promocji „Konto Biznes za 0 zł z PREMIĄ do 1700 zł” przedsiębiorcy mogą otrzymać nawet 1700 zł dodatkowych bonusów pieniężnych pod warunkiem, że wykonają aktywności uprawniające do premii. Zgodnie z regulaminem Credit Agricole przyznaje ją według następujących zasad:

Promocja w banku Credit Agricole o nazwie „Konto Biznes za 0 zł z PREMIĄ do 1700 zł” jest ważna 31 marca 2022 roku.

Alior Bank i 1500 zł dla firm

Alior Bank zajął trzecie miejsce w rankingu. W tym miesiącu instytucja nie dzieli już pozycji z Santander Bank Polska, który w nowej ofercie obniżył wysokość premii dostępnej dla przedsiębiorców. Osoby prowadzące własną firmę mogą skorzystać z promocji Alior Banku. Wraz z iKontem Biznes bank zachęca do skorzystania z oferty „1500 zł dla firm" i otrzymania przez okres 12 miesięcy po 125 zł premii za działania wykonywane na koncie firmowym. Zgodnie z regulaminem promocji Alior Bank "nagradza" następujące aktywności:

Promocyjna oferta „1500 zł dla firm” dostępna wraz z iKontem Biznes w Alior Banku jest aktualna do odwołania.

Dominika Florek