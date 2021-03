Bonus do 1500 zł dla przedsiębiorców

fot. Opat Suvi / Shutterstock

Bonus za wykonanie przelewu do ZUS lub US, zawarcie umowy o terminal płatniczy oraz wykonanie transakcji bezgotówkowych na określoną sumę? Banki "rozdają" pieniądze klientom biznesowym za aktywności na kontach. Przedsiębiorcy mogą zarobić do 1500 zł.

Siedem banków oferuje bonusy pieniężne w marcu. Klienci biznesowi mogą zarobić ekstra pieniądze za korzystanie za rachunku, wykonywanie aktywności oraz podpisanie umowy o terminal płatniczy. Maksymalnie przedsiębiorcy mogą otrzymać do 1500 zł.

Ranking najtańszych kont firmowych z premią Bankier.pl – marzec 2021 r. Lp. Nazwa banku Nazwa rachunku Opłata za prowadzenie konta Suma premii 1. Alior Bank iKonto Biznes 0 zł 1 500 zł 2. Bank Pekao Promocja „1100 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę” 0 zł 1 100 zł 3. Santander Bank Polska Konto Firmowe Godne Polecenia w „Promocji dla przedsiębiorców V” 0 zł 1 000 zł 4. Bank Millennium „Wiosenna promocja z kontem firmowym” 0 zł 600 zł 5. Nest Bank BIZnest Konto 0 zł 400 zł 6. mBank Promocja „0 zł za prowadzenie konta firmowego" 0 zł 350 zł 7. EnveloBank EnveloKonto Firmowe 0 zł 200 zł Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 2.03 porównywarki produktów finansowych www.bankier.pl/smart

Korzystając ze styczniowego rankingu najlepszych kont firmowych, przygotowaliśmy zestawienie atrakcyjnych cenowo ofert dla przedsiębiorców. Dodatkowo, oprócz niskiej opłaty za prowadzenie rachunku, pod uwagę braliśmy sumę bonusów pieniężnych, które klient biznesowy może otrzymać w ramach promocyjnych ofert.

Pod uwagę braliśmy tylko premie związane z wykonaniem aktywności przez klienta dotyczących prowadzonego rachunku związanych m.in. z wykonaniem przelewów do ZUS-u czy US, zawarciem umowy o terminal, wykonaniem transakcji bezgotówkowych oraz zapewnieniem wpływów w odpowiedniej wysokości.

Alior Bank – "1500 zł dla firm" z darmowym kontem

Zwycięzcom rankingu najtańszych kont firmowych z bonusem pieniężnym jest Alior Bank. Oprócz bezpłatnego korzystania z rachunku bankowego iKonto Biznes klienci mają możliwość otrzymania 1500 zł nagrody za wykonywanie premiowanych aktywności w promocji "1500 zł dla firm". Należy to nich:

wykonanie pierwszego przelewu w miesiącu do ZUS-u (min. 250 zł) lub do US (min. 500 zł) – 20 zł ,

, transakcje kartą na kwotę min. 2000 zł miesięcznie – 25 zł ,

, wykonanie pierwszego w miesiącu przelewu SEPA (min. 100 euro) – 10 zł ,

, wykonanie min. 3 przelewów zagranicznych lub w walucie obcej w kraju – 15 zł ,

, skorzystanie z oferty kas fiskalnych (jeżeli na Rachunek Uczestnika wpłynie bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł) – 10 zł ,

, wymiana walut lub przewalutowanie min. 5000 zł jednostek waluty obcej (bez udziału PLN) – 25 zł.

Klienci biznesowi mogą w Alior Banku otrzymać premię pieniężną za utrzymywanie średniego miesięcznego salda rachunku na określonym poziomie. W regulaminie promocji "1500 zł dla firm" przewidziane są trzy nagrody do zdobycia:

od 10 000,01 zł do 50 000,00 zł – 5 zł ,

, od 50 000,01 zł do 100 000 zł – 10 zł ,

, od 100 000,01 zł – 20 zł.

Przedsiębiorcy utrzymujący średnie saldo poniżej 10 tys. zł nie otrzymają bonusu. Łącznie miesięcznie w ramach premii za wszystkie aktywności klienci biznesowi posiadający iKonto Biznes mogą otrzymać 125 zł. Promocja "1500 zł dla firm" ważna jest przez 12 miesięcy. W tym czasie osoby posiadające rachunek mogą zyskać nawet 1500 zł w ciągu roku.

Promocja "1500 zł dla firm" trwa do odwołania.

Bank Pekao – „1100 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę”

Wiceliderem w rankingu najtańszych kont firmowych z premią jest Konto Przekorzystne Biznes od Banku Pekao. Klienci biznesowi mogą otrzymać bonus pieniężny w wysokości nawet 1100 zł w ramach promocji „1100 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę” oraz korzystać z bezpłatnego rachunku firmowego przez 12 miesięcy. Bank Pekao oferuje 200 zł dla przedsiębiorców, którzy otworzą rachunek firmowy i wykonają:

przelewy do ZUS-u w kolejnych 3 miesiącach następujących po miesiącu otwarcia rachunku – min. na kwotę 100 zł miesięcznie,

min. 3 przelewy inne niż do ZUS-u przez aplikację mobilną PeoPay na kwotę min. 100 zł do 3 pełnych miesięcy następujących po miesiącu otwarcia rachunku,

min. 3 transakcje bezgotówkowe (min. 100 zł) kartą debetową w ciągu trzech miesięcy.

Kolejne 100 zł otrzymają osoby, które otworzą Konto Przekorzystne Biznes za pośrednictwem strony internetowej banku, bankowości elektronicznej, aplikacji mobilnej lub infolinii banku. Z kolei dla przedsiębiorców, którzy zarejestrują jednoosobową działalność gospodarczą korzystają z Profilu Zaufanego dostępnego w bankowości elektronicznej, Bank Pekao przewidział bonus pieniężny w postaci 100 zł.

Bank Pekao premiuje również zawarcie umowy o kredyt, pożyczkę lub kartę kredytową. Przedsiębiorca może otrzymać jednorazowo bonus w wysokości 300 zł, w tym celu musi podpisać umowę na kwotę kredytu lub pożyczki wyższą niż 20 tys. zł. W przypadku karty kredytowej jej limit musi wynieść min. 20 tys. zł.

200 zł otrzymają klienci biznesowi za zawarcie umowy o terminal płatniczy oraz w terminie do 3 miesięcy od miesiąca następującego po podpisaniu umowy przyjmą na nim transakcje, których łączna suma wyniesie min. 500 zł. Bank Pekao zaznacza, że bonusu pieniężnego nie otrzymają osoby prowadzące biura podróży/turystyczne, kantory, lombardy, agencje towarzyskie, kasyna, sprzedaż detaliczną oraz produkcję broni i amunicji.

Kolejną premiowaną aktywnością jest zawarcie zawarcia umowy zdecydują się na produkt kredytowy – kredyt, pożyczkę lub kartę. 300 zł otrzymają przedsiębiorcy, którzy w ciągu 6 miesięcy zdecydują się na jeden z następujących produktów banku:

kredyt zabezpieczony gwarancją BGK de-minimis, EFI COSME lub EFI EaSI na kwotę min. 20 000 zł,

pożyczkę zabezpieczoną gwarancją BGK de-minimis, EFI COSME lub EFI EaSI na kwotę min. 20 000 zł,

kartę kredytową Mastercard z sumą limitów kart wydanych w ramach tej umowy na kwotę min. 20 000 zł.

Dodatkowo w promocji „1100 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę" klienci mogą zarobić 200 zł za wymianę walut. Jednorazowa nagroda przysługuje przedsiębiorcom, którzy wymienią walutę na łączną kwotę stanowiącą równowartość min. 20 000 zł w ciągu trzech miesięcy od otworzenia konta bankowego.

Jednym z warunków, jakie muszą spełnić przedsiębiorcy aby otrzymać bonusy pieniężne jest wyrażenie wymaganych przez bank zgód marketingowych. Promocja „1100 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę" trwa do 31 marca 2021 r.

Santander Bank Polska – 1000 zł premii dla firm

Trzecie miejsce na podium rankingu kont firmowych z bonusem pieniężnym zamyka Konto Firmowe Godne Polecenia. Klienci biznesowi Santander Banku Polska w „Promocji dla przedsiębiorców V” mogą otrzymać maksymalnie 1000 zł premii oraz przez okres 2 lat korzystać z bezpłatnego prowadzenia rachunku firmowego.

900 zł bonusu pieniężnego przewidziane jest w ramach zwrotu środków za płatności bezgotówkowe. Przedsiębiorcy mogą otrzymać zwrot w wysokości maksymalnie 3 proc. wartości płatności bezgotówkowych przez okres 6 pierwszych miesięcy od otworzenia rachunku biznesowego. Miesięcznie klient biznesowy może zarobić do 150 zł, czyli w czasie trwania promocji (pół roku) – 900 zł. Warunkiem otrzymania nagrody jest wykonanie przelewu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego na kwotę co najmniej 200 zł w miesiącu.

Kolejną premię można otrzymać za zawarcie umowy o terminal płatniczy. Bonus wynosi 100 zł, jeżeli klient biznesowy aktywuje terminal w ciągu 6 miesięcy od momentu przystąpienia do umowy.

Warunkiem koniecznym, aby otrzymać bonusy pieniężne ,jest jest wyrażenie zgody przez klienta na przetwarzanie danych marketingowych przez bank, kontakt telefoniczny oraz elektroniczny w celach marketingowych. Promocja obowiązuje do 31 marca 2021 r.