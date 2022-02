Ranking kont firmowych z premią. Na przedsiębiorców czeka nawet 1800 zł bonusu

fot. RomanR / / Shutterstock

Na podium kont firmowych z premią znów ciasno. Ponownie aż cztery banki znalazły się w czołówce porównania rachunków dla przedsiębiorców. Zyskać można nawet do 1800 zł bonusów pieniężnych. Premiowane jest m.in. założenie konta online, wykonanie płatności bezgotówkowych na określoną kwotę oraz zawarcie umowy o terminal płatniczy.

Siedem banków oferuje dodatkową premię pieniężną dla przedsiębiorców w ramach prowadzenia rachunku firmowego. Maksymalnie otrzymać można do 1800 zł. W porównaniu do lutego ubiegłego roku maksymalna kwota bonusów, którą można otrzymać za działania na koncie biznesowym, zwiększyła się o 300 zł.

Porównanie kont firmowych z premią Bankier.pl – luty 2022 r. Lp. Nazwa banku Nazwa rachunku Opłata za prowadzenie Suma premii 1. Bank Millennium Konto Mój Biznes w promocji „1800 zł dla Twojej działalności gospodarczej” 0 zł 1 800 zł 2. Credit Agricole „Konto Biznes za 0 zł z PREMIĄ do 1700 zł II” 0 zł 1 700 zł 3. Alior Bank iKonto Biznes z promocją „1500 zł dla firm" 0 zł 1 500 zł Santander Bank Polska Konto Firmowe Godne Polecenia w „Promocji Godnej Polecenia” 0 zł 1 500 zł 4. Bank Pekao Promocja „1200 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę” 0 zł 1 200 zł 5. Nest Bank BIZnest Konto 0 zł 400 zł 6. mBank Promocja „Otwórz firmę, zyskaj konto z księgowością” 0 zł 350 zł Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 11.02 porównywarki produktów finansowych www.bankier.pl/smart

Porównanie kont biznesowych z premią przygotowaliśmy na podstawie kwartalnego rankingu rachunków firmowych ze stycznia. Przeanalizowaliśmy, w których bankach przedsiębiorcy oprócz zwolnienia z opłat za prowadzenie konta mogą liczyć na dodatkowe bonusy pieniężne. Pod uwagę braliśmy wyłącznie premie pieniężne związane z prowadzeniem własnego biznesu i działaniami, jakie trzeba w tym celu podjąć na rachunku bankowym.

Nawet 1800 zł z kontem firmowym

Bank Millennium trzeci miesiąc z rzędu jest na pierwszym miejscu w porównaniu kont firmowych z bonusem pieniężnym. Przedsiębiorcy posiadający Konto Mój Biznes mogą otrzymać do 1800 zł premii w promocji „1800 zł dla Twojej działalności gospodarczej”, a nowi klienci dodatkowo 200 zł od Bankier.pl za założecznie rachunku firmowego w ofercie „Zgarnij Premię z Kontem Mój Biznes Banku Millennium – 3 edycja”. W promocji klienci biznesowi mają możliwość otrzymać trzy razy zwrot do 600 zł za każdą z wymienionych aktywności:

płatności do ZUS-u (maks. 100 zł miesięcznie),

transakcje bezgotówkowe wykonane kartą debetową na stacjach paliw (maks. 100 zł miesięcznie),

zawarcie umowy o leasing lub terminal płatniczy.

Premia w przypadku zwrotu za płatności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz przy transakcjach bezgotówkowych wykonanych kartą debetową na stacjach paliw to 10 proc. wszystkich zakupów posiadacza Konta Mój Biznes, nie więcej niż 100 zł miesięcznie.



Promocja „1800 zł dla Twojej działalności gospodarczej” w Banku Millennium dla Konta Mój Biznes jest ważna do 31 marca 2022 r. lub do osiągnięcia limitu. Natomiast w ofercie „Zgarnij Premię z Kontem Mój Biznes Banku Millennium – 3 edycja” wniosek o założenie konta firmowego trzeba złożyć do 15 marca 2022 r.

Do 1700 zł na rachunku firmowym

Na drugim miejscu w tabeli uplasował się Credit Agricole. W ramach „Konto Biznes za 0 zł z PREMIĄ do 1700 zł” przedsiębiorcy mogą zgarnąć do 1700 zł. Dodatkowe bonusy pieniężne przysługują klientom, którzy wykonają określone aktywności na rachunku. Bank premiuje następujące działania:

otwarcie konta firmowego online (przy wpływach min. 3 tys. zł miesięcznie przez pół roku) – 200 zł ,

, aktywne korzystanie z konta i karty debetowej (wpływy min. 3 tys. zł i płatności kartą na min. 300 zł miesięcznie przez 6 miesięcy) – 500 zł ,

, podpisanie umowy o terminal płatniczy (min. 500 zł miesięcznie wpływów) – 500 zł ,

, zawarcie umowy kredytowej (w ciągu pierwszych 6 miesięcy) – 500 zł.

Promocja „Konto Biznes za 0 zł z PREMIĄ do 1700 zł” w banku Credit Agricole obowiązuje do 31 marca 2022 roku.

Dwie oferty z 1500 zł premii pieniężnej do konta

Ponownie dwa banki zamykają czołówkę kont firmowych z najwyższymi bonusami pieniężnymi za wykonywanie określonych aktywności. Alior Bank i Santander Bank Polska zachęcają przedsiębiorców do otwierania rachunku bankowego premią w wysokości 1500 zł.

Obie wymienione instytucje oferują przedsiębiorcom możliwość otrzymania bonusu pieniężnego w takiej samej kwocie, ale każda z nich posiada inne warunki uprawniające do premii. Klienci, którzy zdecydują się na iKonto Biznes w Alior Banku w promocji „1500 zł dla firm", mogą otrzymać do 125 zł bonusu przez okres 12 miesięcy za następujące działania wykonywane na koncie firmowym:

20 zł – wykonanie pierwszego przelewu w miesiącu do ZUS-u (min. 500 zł) lub do US (min. 500 zł),

– wykonanie pierwszego przelewu w miesiącu do ZUS-u (min. 500 zł) lub do US (min. 500 zł), 25 zł – transakcje kartą na kwotę min. 2000 zł miesięcznie,

– transakcje kartą na kwotę min. 2000 zł miesięcznie, 5 zł – utrzymanie średniego miesięcznego salda pomiędzy 10 a 50 tys. zł,

– utrzymanie średniego miesięcznego salda pomiędzy 10 a 50 tys. zł, 10 zł – utrzymanie średniego miesięcznego salda pomiędzy 50 a 100 tys. zł,

– utrzymanie średniego miesięcznego salda pomiędzy 50 a 100 tys. zł, 20 zł – utrzymanie średniego miesięcznego salda powyżej 100 tys. zł,

– utrzymanie średniego miesięcznego salda powyżej 100 tys. zł, 10 zł – wykonanie pierwszego w miesiącu przelewu SEPA (min. 100 euro),

– wykonanie pierwszego w miesiącu przelewu SEPA (min. 100 euro), 15 zł – wykonanie min. trzech przelewów zagranicznych lub w walucie obcej w kraju,

– wykonanie min. trzech przelewów zagranicznych lub w walucie obcej w kraju, 10 zł – skorzystanie z oferty kas fiskalnych (jeżeli na konto firmowe wpłynie bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł),

– skorzystanie z oferty kas fiskalnych (jeżeli na konto firmowe wpłynie bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł), 25 zł – wymianę walut lub przewalutowanie min. 5000 zł jednostek waluty obcej (bez udziału PLN).

Promocja „1500 zł dla firm” w Alior Banku dla iKonta Biznes trwa do odwołania.

Natomiast w Santander Banku Polska przedsiębiorcy mogą otrzymać bonus pieniężny w wysokości 900 zł z tytułu zwrotów za transakcje bezgotówkowe wykonane kartą. Kolejne 400 zł posiadacze Konta Godne Polecenia dostaną za sfinansowanie działalności w formie produktu kredytowego, leasingu, pożyczki. W ramach "Promocji Godnej Polecenia" bank oferuje 200 zł za zawarcie umowy na pakiet prywatnej opieki medycznej LUX MED za pośrednictwem SBP.

Oferta "Promocja Godna Polecenia" w Santander Banku Polska dla Konta Godne Polecenia jest ważna od 1 listopada do 28 lutego 2022 r. włącznie.