Bezpłatne konto i 1700 zł bonusu pieniężnego na koncie firmowym

fot. Flamingo Images / / Shutterstock

Nawet 1700 zł bonusu pieniężnego na koncie firmowym – banki kuszą przedsiębiorców bezpłatnym prowadzeniem rachunku przez pierwsze 12 lub 24 miesiące oraz dodatkowymi nagrodami w postaci premii pieniężnych.

W czerwcu banki zachęcają promocyjnymi ofertami. Przedsiębiorcy oprócz możliwości darmowego prowadzenia konta firmowego mogą otrzymać bonus pieniężny za wykonywanie codziennych czynności bankowych. Maksymalnie zyskać można nawet 1700 zł.

Ranking kont firmowych z premią Bankier.pl – czerwiec 2021 r. Lp. Nazwa banku Nazwa rachunku Opłata za prowadzenie konta Suma premii 1. Credit Agricole „Konto Biznes za 0 zł z PREMIĄ do 1700 zł” 0 zł 1 700 zł 2. Alior Bank iKonto Biznes w promocji „1500 zł dla firm” 0 zł 1 500 zł 3. Santander Bank Polska Konto Firmowe Godne Polecenia w „Promocji dla przedsiębiorców VI” 0 zł 1 300 zł 4. Bank Pekao Promocja „1200 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę” 0 zł 1 200 zł 5. Bank Millennium „Konto Mój Biznes z premią 600 zł” 0 zł 600 zł 6. Nest Bank BIZnest Konto 0 zł 400 zł 7. mBank „Załóż firmę i konto firmowe z premią 300 zł” 0 zł 300 zł Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 8.06 porównywarki produktów finansowych www.bankier.pl/smart

Siedem banków z kwartalnego rankingu najtańszych kont firmowych posiada promocyjne oferty umożliwiające zgarnięcie bonusu pieniężnego za wykonywanie aktywności na rachunku bankowym. Na podstawie kwietniowego zestawienia rachunków biznesowych przygotowaliśmy porównanie atrakcyjnych cenowo oraz oferujących dodatkowe bonusy pieniężne kont firmowych.

W porównaniu najtańszych kont firmowych z bonusem pieniężnym wzięliśmy pod uwagę sumę środków pieniężnych, jakie klient może otrzymać za wykonywanie określonych działań na rachunku. W praktyce banki premiują m.in. wykonanie wskazanej liczby przelewów w miesiącu, utrzymywanie średniego salda na koncie w ustalonym limicie oraz zawarcie umowy o terminal płatniczy lub kredyt na rozwój działalności z bankiem.

Credit Agricole – „Konto Biznes za 0 zł z PREMIĄ do 1700 zł”

Promocyjna oferta Credit Agricole jest numerem jeden wśród bezpłatnych kont firmowych z bonusem pieniężnym. Przedsiębiorcy mogą korzystać z darmowego rachunku biznesowego przez okres 12 miesięcy oraz zyskać nawet 1700 zł za wykonywanie aktywności związanych z codziennym bankowaniem.

W promocji „Konto Biznes za 0 zł z PREMIĄ do 1700 zł” bank Credit Agricole premiuje otwarcie konta firmowego za pośrednictwem aplikacji CA24. Zawarcie umowy o Konto Biznes i zapewnienie miesięcznych wpływów w wysokości 3 tys. zł to dwa warunki, jakie należy spełnić aby otrzymać 200 zł nagrody od banku.

Credit Agricole nagradza klientów za zawarcie umowy o finansowanie prowadzonej działalności gospodarczej z bankiem. Jeżeli przedsiębiorca, posiadający Konto Biznes, w ciągu sześciu miesięcy od momentu otwarcia rachunku firmowego podpisze umowę o jeden z trzech wymienionych poniżej produktów, otrzyma 500 zł:

Kredyt Inwestycyjny,

Kredyt w Koncie Biznes (overdraft),

Pożyczka Biznes (kredyt obrotowy).

Kolejne 500 zł bonusu pieniężnego może otrzymać przedsiębiorca, który aktywnie korzysta z rachunku firmowego. W praktyce oznacza to, że klient musi zapełnić miesięczne wpływy w wysokości 3 tys. zł oraz wykonać płatności kartą na kwotę 300 zł w ciągu sześciu kolejnych miesięcy od otwarciakonta biznesowego.

Przedsiębiorcy zakładający Konto Biznes w promocji mogą liczyć także na bonus w wysokości 500 zł za zawarcie umowy o terminal płatniczy POS z partnerem Elavon. Warunkiem otrzymania premii jest podpisanie umowy w ciągu dwóch miesięcy od momentu otwarcia rachunku firmowego oraz zapewnienie 500 zł wpływów na Konto Biznes z terminala POS miesięcznie, przez okres minimum trzech miesięcy.

Promocyjna oferta Credit Agricole „Konto Biznes za 0 zł z PREMIĄ do 1700 zł” jest ważna od 1 kwietnia do 30 września 2021 roku.

Alior Bank – konto za 0 zł i do 1500 zł bonusu

Drugie miejsce wśród bezpłatnych rachunków firmowych z bonusem pieniężnym zajmuje Alior Bank z iKontem Biznes, z którego przedsiębiorcy mogą korzystać przez 12 miesięcy, oraz premią dostępną w promocji „1500 zł dla firm”. Bank premiuje wykonywanie określonych działań na koncie biznesowym:

20 zł – za wykonanie pierwszego przelewu w miesiącu do ZUS-u (min. 500 zł) lub do US (min. 500 zł),

– za wykonanie pierwszego przelewu w miesiącu do ZUS-u (min. 500 zł) lub do US (min. 500 zł), 25 zł – za transakcje kartą na kwotę min. 2000 zł miesięcznie,

– za transakcje kartą na kwotę min. 2000 zł miesięcznie, 10 zł – za wykonanie pierwszego w miesiącu przelewu SEPA (min. 100 euro),

– za wykonanie pierwszego w miesiącu przelewu SEPA (min. 100 euro), 15 zł – za wykonanie min. trzech przelewów zagranicznych lub w walucie obcej w kraju,

– za wykonanie min. trzech przelewów zagranicznych lub w walucie obcej w kraju, 10 zł – za skorzystanie z oferty kas fiskalnych (jeżeli na konto firmowe wpłynie bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł),

– za skorzystanie z oferty kas fiskalnych (jeżeli na konto firmowe wpłynie bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł), 25 zł – za wymianę walut lub przewalutowanie min. 5000 zł jednostek waluty obcej (bez udziału PLN).

Dodatkowo Alior Bank w promocji "1500 zł dla firm" nagradza przedsiębiorców, posiadających iKonto Biznes, również za utrzymywanie średniego miesięcznego salda konta firmowym na określonym poziomie:

od 10 000,01 zł do 50 000,00 zł – 5 zł ,

, od 50 000,01 zł do 100 000 zł – 10 zł ,

, od 100 000,01 zł – 20 zł.

Klienci firmowi utrzymujący średnie miesięczne saldo na iKonto Biznes poniżej 10 tys. zł nie otrzymają bonusu pieniężnego. Łącznie w promocji „1500 zł dla firm” przedsiębiorcy mogą otrzymać po 125 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy, czyli 1500 zł w ciągu roku.

Promocyjna oferta „1500 zł dla firm” w Alior Banku dla przedsiębiorców, który otworzą iKonto Biznes, obowiązuje od 1 marca 2021 r. do odwołania.

Konto Firmowe Godne Polecenia w „Promocji dla przedsiębiorców VI”

Trzecie miejsce w porównaniu darmowych kont firmowych z bonusem pieniężnym zajął Santander Bank Polska z "Promocją dla przedsiębiorców VI". Klienci biznesowi mogą przez okres 24 miesięcy korzystać z darmowego rachunku Konto Firmowe Godne Polecenia oraz zyskać do 1300 zł premii pieniężnej.

Przedsiębiorcy w promocyjnej ofercie Santander Bank Polska mają możliwość otrzymania zwrotu w wysokości 3 proc. transakcji kartą płatniczą przez okres sześciu miesięcy – maksymalnie 150 zł miesięcznie. W ramach promocji przeznaczonej dla klientów biznesowych posiadających Konto Firmowe Godne Polecenia, w ciągu pół roku otrzymać można do 900 zł. Warunkiem otrzymania bonusu pieniężnego jest wykonanie raz w miesiącu jednego przelewu do ZUS lub US.

Dodatkowo w "Promocji dla przedsiębiorców" Santander Bank Polska, dla posiadaczy Konta Firmowego Godnego Polecenia, oferuje 400 zł bonusu pieniężnego za zawarcie umowy o terminal płatniczy. Warunkiem otrzymania nagród, których łączna wartość wynosi 1300 zł jest wyrażenie i utrzymanie zgód na kontakt telefoniczny i elektroniczny w celach marketingowych oraz brak sprzeciwu wobec przetwarzania danych marketingowych w banku.

Konto Firmowe Godne Polecenia oferowane w „Promocji dla przedsiębiorców VI” w Santander Banku Polska można otworzyć od 1 kwietnia 2021 r. do 31 października 2021 r. (włącznie).