Ile kosztują pakiety streamingowe? Dostęp do ośmiu to ponad 100 zł miesięcznie

Netflix ok. 30 zł, Disney+ (dla dzieci albo Marvela) to kolejne 30 zł, a i Canal+ też się przyda - następne 30 zł za miesiąc. To już blisko 100 zł miesięcznie za dostęp do materiałów w trzech serwisach vod. Ile kosztują pakiety na platformach streamingowych i jakie są obecnie promocje? Przyjrzeliśmy się cenom ośmiu największych graczy na polskim rynku.

Czy miesięczne opłaty za dostęp do materiałów zamieszczonych na platformach vod mogą stanowić istotne obciążenie dla domowego budżetu? Według wyliczeń Bankier.pl miesięczny koszt dostępu do ośmiu serwisów streamingowych wynosi 117,91 zł. Przy obliczeniach założyliśmy korzystanie z najtańszego wariantu pakietu na każdej z platform. W związku z tym zakładamy np. wykupienie rocznego pakietu w Canal+ za 174 zł (jednorazowo koszt jest wyższy) i przeliczamy na 14,50 zł miesięcznie. W ten sam sposób ustaliliśmy opłatę za Disney+, HBO Max, Prime Video i SkyShowtime.

Porównanie cen miesięcznych i rocznych opłat za platformy streamingowe Nazwa serwisu Rodzaj pakietu Miesięczny koszt Roczna subskrypcja Cena za miesiąc przy zakupie pakietu rocznego Canal Plus Standardowy 29 zł 174,00 zł 14,50 zł Disney+ Standardowy 28,99 zł 289,90 zł 24,16 zł HBO Max Standardowy 29,99 zł 234,99 zł 19,58 zł Netflix Podstawowy 29 zł brak oferty Standard 43 zł Premium 60 zł Player.pl Z reklamami 10 zł brak oferty Bez reklam 20 zł Polsat Box Go Premium 30 zł brak oferty Prime Video Standardowy 10,99 zł 49 zł 4,08 zł SkyShowtime Standardowy 24,99 zł 198,99 zł 16,58 zł Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie cen udostępnionych przez platformy vod

Jedynie 4 zł miesięcznie - to cena, jaką proponuje Prime Video. Tyle kosztuje dostęp do serwisu pod warunkiem wykupienia rocznej subskrypcji za 49 zł. Platforma zadebiutowała w Polsce pod koniec 2021 r. W jej ofercie znaleźć można m.in. program "Kto się śmieje ostatni", którego gospodarzem jest Cezary Pazura.

Nieco wyższą cenę, 10 zł za miesiąc oferuje Player.pl. Klienci, którzy zdecydują się na ten pakiet mogą oglądać materiały zamieszone na platformie streamingowej w wersji z reklamami. Aby korzystać z serwisu bez reklam trzeba zapłacić 20 zł miesięcznie. Na ofertę Player składają się zarówno seriale ("Szadź", "Chyłka", "Behawiorysta"), jak i programy rozrywkowe ("Azja Express", "Kuchenne rewolucje").

Miesięczny koszt dostępu do materiałów dla widzów Canal+ może wynieść 14,50 zł, pod warunkiem zakupu rocznego pakietu za 174 zł. To trzecia najkorzystniejsza oferta. Canal+ to kopalnia nowych polskich seriali i filmów wśród nich jest m.in. "Minuta ciszy" z Robertem Więckiewiczem wcielającym się we właściciela zakładu pogrzebowego, czy "Kryptonim Polska" ze znakomitym występem Borysa Szyca. Interesującą pozycją w zestawieniu serwisu jest serial kryminalny "DNA" - międzynarodowa współpraca, w której możemy zobaczyć m.in. Zofię Wichłacz, Grażynę Zielińską oraz Dariusza Toczka.

