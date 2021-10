Popyt na kredyty mieszkaniowe we wrześniu wzrósł o 24,9 proc. rdr

fot. Virrage Images / / Shutterstock

Popyt na kredyty mieszkaniowe we wrześniu 2021 roku wzrósł o 24,9 proc. rdr - podał BIK w komunikacie.

"Wartość Indeksu oznacza, że we wrześniu 2021 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 24,9 proc. w porównaniu z wrześniem 2020 r." - napisano w komunikacie.

BIK podał, że we wrześniu o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 41,25 tys. potencjalnych kredytobiorców, w porównaniu do 37,69 tys. rok wcześniej i jest to wzrost o +9,5 proc. Jednak w porównaniu do sierpnia było ich mniej o 1,5 proc.

Średnia wartość wnioskowanego kredytu we wrześniu wyniosła 333,0 tys. zł i była wyższa o 14,1 proc. w relacji do wartości z września 2020 roku.

"Pomimo nadal panującego dużego optymizmu na rynku kredytów mieszkaniowych, należy zwrócić uwagę, że od marca mamy stopniowy spadek liczby wnioskodawców w ujęciu mdm. Popyt w ujęciu liczby wnioskujących traci więc impet. Tym, co nadal utrzymuje wysoki odczyt Indeksu, jest przede wszystkim średnia kwota wnioskowanego kredytu, która w ujęciu mdm rośnie już od 15 miesięcy, czyli od czerwca 2020 r. i ponownie we wrześniu pobiła kolejny historyczny rekord" - napisał w komentarzu do badania główny analityk Biura Informacji Kredytowej Waldemar Rogowski.

"Bieżący wrześniowy odczyt Indeksu zamyka już w mojej opinii okres odreagowania po spadkach wartości Indeksu odnotowanych w okresie marzec – sierpień 2020 r. W kolejnych miesiącach Indeks powinien wrócić do swojego naturalnego poziomu" – dodał. (PAP Biznes)

