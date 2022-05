Popyt na kredyty mieszkaniowe mocno w dół. Nowe dane BIK

fot. GoldOleander / / Shutterstock

Popyt na kredyty mieszkaniowe w kwietniu spadł o 38,8 proc. rdr - podał BIK w komunikacie. Liczba wnioskujących o kredyt mieszkaniowy w marcu spadła o 44,9 proc. rdr.

"Wartość BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM) informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. Wartość Indeksu oznacza, że w kwietniu 2022 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 38,8 proc. w porównaniu do kwietnia 2021 r." - napisano.

W kwietniu 2022 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 28,42 tys. potencjalnych kredytobiorców, w porównaniu do 51,58 tys. rok wcześniej i jest to spadek o 44,9 proc. W porównaniu do marca 2022 r. osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy było mniej o 46,8 proc.

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w kwietniu wyniosła 353,95 tys. zł i była wyższa o 5,7 proc. w relacji do wartości z kwietnia 2021 r. i niższa o 3,2 proc. niż w marcu 2022 r.

Główny ekonomista BIK: Odczyt indeksu zapowiedzią schłodzenia na rynku

Odczyt indeksu BIK popytu na kredyt mieszkaniowy zapowiedzią schłodzenia na rynku kredytów mieszkaniowych w kolejnych kwartałach - ocenia główny ekonomista BIK Waldemar Rogowski.

BIK podał, że popyt na kredyty mieszkaniowe w kwietniu spadł o 38,8 proc. rdr. Liczba wnioskujących o kredyt mieszkaniowy w marcu spadła o 44,9 proc. rdr.

"Obecny odczyt Indeksu jest zapowiedzią dużego schłodzenia na rynku kredytów mieszkaniowych w kolejnych kwartałach. Kwietniowa wartość Indeksu jest najniższa od kwietnia 2009 r. czyli od 13 lat, kiedy stopa referencyjna wynosiła 3,75 proc. Na kwietniową wartość negatywnie wpłynęły dwa czynniki, które go kształtują - mniejsza niż przed rokiem liczba wnioskodawców oraz wyhamowanie wzrostu wartości wnioskowanego kredytu mieszkaniowego. Trzeba pamiętać, że liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy regularnie spadała od kwietnia 2021 r." - ocenia Rogowski.

Według niego dodatkowy negatywny wpływ na wartość kwietniowego odczytu indeksu w ujęciu rdr miał niższy wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu, która w kwietniu 2022 r. była wyższa od kwoty z kwietnia 2021 r. o 19.188 zł.

"W marcu średnia kwota wnioskowanego kredytu była najwyższa w historii. Chyba zatem nastąpiła zmiana trendu, ponieważ średnia wartość wnioskowanego kredytu w kwietniu 2022 r. w porównaniu do marca 2022 r. spadła o 3,2 proc. Jest to skumulowany i zmultiplikowany efekt podwyżki stóp procentowych oraz zwiększenia wymogów regulacyjnych w zakresie badania zdolności kredytowej. Jak widać, takie połączenie to dla popytu na kredyt mieszkaniowy +mieszanka piorunująca+" - ocenia Rogowski. (PAP Biznes)