Popyt na kredyty mieszkaniowe rozgrzany do czerwoności. Wzrost o 421 proc.

Popyt na kredyty mieszkaniowe w grudniu wzrósł o 421 proc. rdr - podał BIK w komunikacie. Liczba wnioskujących o kredyt mieszkaniowy w grudniu wzrosła o 277 proc. rdr.

fot. Maximillian cabinet / / Shutterstock

BIK podał, że w grudniu o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 46,34 tys. potencjalnych kredytobiorców w porównaniu do 12,3 tys. rok wcześniej, co przekłada się na wzrost o 277 proc. rdr. W porównaniu do listopada 2023 r. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o 16,4 proc.

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła w grudniu 435,27 tys. zł i była najwyższa w historii. Było to o 25,1 proc. wiecej niż w grudniu 2022 r. W porównaniu do listopada 2023 r. wzrosła ona o 1,3 proc.

BIK podaje, że wśród osób ubiegających się o kredyt mieszkaniowy w grudniu, 73 proc. osób to potencjalni beneficjenci programu Kredyt 0 proc.

"Rośnie też popyt na kredyty mieszkaniowe wśród potencjalnych kredytobiorców, którzy z przyczyn formalnych nie mogą być beneficjentami programu. Sprzyja im poprawa zdolności kredytowej w wyniku realnego wzrostu wynagrodzeń (powyżej inflacji). Stawka WIBOR 3M, po wzroście w listopadzie o 0,2 pkt proc., w grudniu pozostała dość stabilna i była niższa o 1,1 pkt proc. niż pod koniec 2022 roku, co wspierało decyzje o zaciąganiu kredytów" - napisano. (PAP Biznes)

