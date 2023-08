Popyt na hipoteki wystrzelił. To najwyższy wynik od 2008 roku

Popyt na kredyty mieszkaniowe w lipcu wzrósł o 273,1 proc. rdr - podał BIK w komunikacie. Liczba wnioskujących o kredyt mieszkaniowy w lipcu wzrosła o 208,3 proc. rdr.

BIK podał, że w lipcu o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 43,47 tys. potencjalnych kredytobiorców w porównaniu do 14,1 tys. rok wcześniej i jest to wzrost o 208,3 proc. W porównaniu do czerwca 2023 r. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o 97,5 proc.

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w lipcu wyniosła 410,42 tys. zł i była wyższa o 21,0 proc. w relacji do wartości z lipca 2022 r. W porównaniu do czerwca 2023 r. była wyższa o 7,4 proc.

Lipcowy wynik jest najwyższy od 2008 r., czyli od kiedy w BIK posiadamy dane.

BIK podaje, że pierwszym czynnikiem wzrostu popytu na hipoteki jest efekt dużego zainteresowania kredytem w ramach programu „Bezpieczny Kredyt 2 proc.

"Szacuję, że ok. 60 proc. wśród osób ubiegających się o kredyt mieszkaniowy w lipcu to potencjalnie osoby w wieku do 45 lat, nieposiadające wcześniej kredytu mieszkaniowego, składające wniosek o kredyt do kwoty 600 tys. zł w banku uczestniczącym w programie. W procesie weryfikacji wnioskodawcy przez bank, w bazie BIK nie ma możliwości oznaczenia, że zapytanie zostało złożone w związku z programem" - ocenia główny ekonomista BIK Waldemar Rogowski.

"Po części wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe wynika z poprawy sentymentu do kredytów mieszkaniowych wśród potencjalnych kredytobiorców, którzy z przyczyn formalnych nie mogą być beneficjentami programu, ale wzrosła ich zdolność kredytowa" - dodaje.

Rogowski ocenia, że dla uczestników Programu „Bezpieczny Kredyt 2 proc.” zdolność kredytowa wzrosła nawet o około 30 proc. wobec standardowej, rynkowej hipoteki.

Na ten moment złożono ok. 20 tys. wniosków kredytowych w programie "Pierwsze Mieszkanie" i podpisano ok. 900 umów - poinformował w Polsat News minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

"Wniosków mamy ok. 20 tys. na ten moment, udzielnych kredytów mamy ok. 900. Zainteresowanie jest bardzo duże, ale do tych limitów, które zaproponowaliśmy, jest jeszcze daleko. Pierwszy miesiąc jest najbardziej dynamiczny, wiele osób czekało na to rozwiązanie" - powiedział Buda.

