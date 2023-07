Popularny cel pielgrzymek nie chce tylu turystów. Odwiedzający zapłacą podatek

Santiago de Compostela to jedno z najpopularniejszych miejsc pielgrzymkowych w całej Europie. Władze tego miasta mają być jednak zmęczone tak dużą liczbą odwiedzających. W tym celu zostanie prawdopodobnie wprowadzony podatek turystyczny, który może zacząć obowiązywać w 2025 roku.

fot. Ana Fernandez / / Zuma Press / Forum

To popularne miasto w 2022 roku gościło około 440 000 osób. Średnia roczna liczba odwiedzających przekracza 300 000. Dla chrześcijan romańska katedra, mieszcząca się w Santiago de Compostela to cel pielgrzymek, rozpoczynających się nie tylko w Hiszpanii, ale również we Francji czy Portugalii.

Goretti Sanmartí, która została niedawno mianowana pierwszą kobietą-burmistrz w historii tego galicyjskiego miasta, ogłosiła wprowadzenie w Santiago de Compostela planów zrównoważonej turystyki. Dzięki temu mieszkańcom miałoby żyć się lepiej. “Chcę, aby nasze miasto przestało być tylko miejscem turystycznym i parkiem rozrywki” - powiedziała Goretti Sanmartí.

Ile wyniesie podatek turystyczny?

Samo wejście do katedry w Santiago de Compostela jest bezpłatne, ale odwiedzający muszą zapłacić 12 euro, jeśli chcą skorzystać z nieograniczonego dostępu i w pełni zwiedzić muzeum czy wejść na wieżę.

W ramach zrównoważonej turystyki zaproponowano wprowadzenie podatku turystycznego. Okazuje się, że może on zacząć obowiązywać w 2025 roku. Miałby zostać pobierany przez hotele przy rozliczaniu się za nocleg i wynieść od 0,5 do 2,5 euro w zależności od rodzaju zakwaterowania. Uważa się, że wprowadzenie tej opłaty przyniosłoby miastu od 2,5 do 3 milionów euro rocznie. Kwota miałaby zostać przeznaczona na utrzymanie historycznego centrum.

Kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Pobierz kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Chcesz sprawdzić, jaka będzie rata po dopłacie? Zastanawiasz się, na jaką kwotę kredytu będzie Cię stać? Chcesz dowiedzieć się, jak długość okresu spłaty wpłynie na raty? Pobierz kalkulator, który wyliczy szacunkowy harmonogram kredytu z dofinansowaniem - "pełną" ratę i ratę po dopłacie. Pobierz poradnik zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

W innych miastach taki podatek już obowiązuje

Okazuje się, że w innych hiszpańskich miastach już jest pobierana tego typu opłata. Barcelona wprowadziła to w 2012 roku, natomiast już w 2024 roku kwota ma zostać zwiększona i wynieść 3,25 euro za noc. W Walencji będzie trzeba zapłacić daninę od przyszłego roku, a miejscowości na Balearach pobierają opłatę sięgającą nawet 4 euro za noc.

Co ciekawe, w Polsce też myśli się o podatku od pielgrzyma. Jasna Góra to jedno z najpopularniejeszych miejsc kultu religijnego. Władze Częstochowy, co jakiś czas odświeżają temat specjalnej opłaty od pątników, która miałaby zasilić miejski budżet w celu utrzymania czystości w mieście podczas szczytu pielgrzymkowego. Jednak poza apelami, do faktycznego wprowadzenia "podatku" nie doszło.

PB