Populacja Polski spadnie do 37 mln w 2026 roku

"Znikająca Polska". Miasta mierzą się z depopulacją - szansą dla nich może być praca zdalna

Depopulacja i brak kompleksowych strategii rozwoju to jedne z głównych wyzwań stojących przed polskimi miastami. Szczególnie trudna jest to kwestia dla miast średniej wielkości, z których co piąte zmaga się z tymi problemami - pokazuje raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego.