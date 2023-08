Poprawa koniunktury w polskiej gospodarce w III kw.

Słabe dane o PKB. Techniczna recesja i największy kwartalny spadek od czasów covidowych Główny Urząd Statystyczny we wstępnym szacunku wskazał, że polska gospodarka w II kwartale 2023 r. rosła wolniej niż rok temu oraz wolniej w ujęciu kwartał do kwartału. W tym drugim przypadku był to najgorszy wynik od czasów covidowych.