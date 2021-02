Poprawa aktywności w budownictwie, ale firmy nadal negatywnie oceniają swoją sytuację finansową

fot. SevenStorm /

W I kw. 2021 r. nastąpiła w Polsce poprawa aktywności w budownictwie - wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH.

"Wskaźnik koniunktury w budownictwie IRG SGH (IRGCON) ma obecnie wartość -12,8 pkt, jest więc wyższy 10,4 pkt niż w IV kwartale ubiegłego roku, a w porównaniu z I kwartałem 2020 jest niższy tylko o 1,8 pkt. Nie sprawdziły się więc pesymistyczne prognozy, formułowane przez zakłady budowlane trzy miesiące temu" - napisano w raporcie.

"Wyniki obecnego kwartału są w każdym analizowanym aspekcie lepsze od IV kwartału 2020, chociaż – zgodnie z cyklicznością budownictwa – dla I kwartału typowe byłoby pogorszenie. W październiku i listopadzie 2020 roku mieliśmy jednak do czynienia z niezwykle silnym atakiem pandemii i możliwością kolejnego lockdownu, obecnie zaś nie tylko spadła liczba zakażań, ale rozpoczęły się szczepienia przeciw Covid-19, co zapowiada stopniowy powrót do gospodarczej normalności" - dodano.

Autorzy raportu wskazują, że zakłady budowlane nadal jednak negatywnie oceniają własną sytuację finansową.

"Obecne saldo finansowe jest równe -29,0 pkt, w stosunku do poprzedniego kwartału spadło więc o 8,8 pkt. W porównaniu z I kwartałem 2020 roku spadek salda jest równy aż -22,9 pkt. Najtrudniejsza sytuacja finansowa występuje w firmach prywatnych, a zwłaszcza w mikroprzedsiębiorstwach, dla których saldo jest równe -40,1 pkt" - napisano.

Jak wynika z badania, w porównaniu z poprzednim kwartałem uciążliwość głównych barier ograniczających aktywność produkcyjną zakładów budowlanych nie zmieniła się.

"W pierwszej kolejności firmy budowlane wskazują niestabilne przepisy prawne (45,0 proc. ankietowanych), następnie obciążenia podatkowe (44,1 proc.) i zatory płatnicze (37,8 proc.)" - napisano.

pat/ ana/