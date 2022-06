Poparcie dla regulacji dotyczących broni w USA najwyższe od dekady

Strzelanina w Smithsburgu w stanie Maryland. Są ofiary śmiertelne

W miasteczku Smithsburg w amerykańskim stanie Maryland doszło w czwartek do strzelaniny; według policji zginęły co najmniej trzy osoby. Napastnik został postrzelony przez funkcjonariuszy i zabrany do szpitala - poinformowało biuro szeryfa hrabstwa Washington.