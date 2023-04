Ponad połowa Ukraińców pracujących w Polsce chce tu zostać. "To dobra prognoza dla polskich firm"

Większość (94 proc.) obywateli Ukrainy, którzy mieszkają i pracują w Polsce, jest zadowolona z aktualnych warunków zatrudnienia, a ponad połowa (55 proc.) badanych wiąże swoją przyszłość zawodową z Polską - wynika z badania zrealizowanego przez Randstad we współpracy z pracownią SW Research.

fot. Dariusz Gorajski / / FORUM

"94 proc. wszystkich osób z Ukrainy, które aktualnie pracują w Polsce, podkreśla, że jest zadowolona z warunków zatrudnienia i ponad połowa (55 proc.) chce tutaj pracować także w przyszłości" - napisano w komentarzu do badania "Kierunek Polska. Pracownicy z Ukrainy na polskim rynku pracy".

"Zapytani o to, co najbardziej zachęciłoby ich do zmiany obecnego pracodawcy, odpowiadają, że byłyby to wyższe zarobki (88 proc. wskazań). W tej grupie dominują specjaliści: osoby z wyższym wykształceniem (91 proc.). Rzadziej deklarowały to osoby z wykształceniem zawodowym (83 proc.). Drugim najczęściej wymienianym argumentem jest możliwość podnoszenia kwalifikacji: tak odpowiedziało 43 proc. wszystkich pracowników" - dodano.

Jak wskazuje cytowana w komunikacie prasowym ekspertka Randstad Polska Marzena Milinkiewicz, zadowolenie z warunków zatrudnienia, jakie daje Polska i jednoczesna gotowość obywateli Ukrainy do dłuższego pobytu tutaj, to dobra prognoza dla polskich przedsiębiorstw.

"Warto zauważyć, że więcej niż co czwartego ukraińskiego pracownika do zmiany pracy motywuje rozwój, chęć nauki i podnoszenia kwalifikacji, więc będą one coraz wyższe, także jeśli chodzi o znajomość języka, która przychodzi z czasem. To wszystko daje nadzieję, że polskie firmy również w dłuższej perspektywie będą mogły uzupełnić braki kadrowe istniejące w wielu sektorach gospodarki" - ocenia Milinkiewicz.

Badanie "Kierunek Polska. Pracownicy z Ukrainy na polskim rynku pracy" powstało na podstawie badania ilościowego przeprowadzonego wśród pracowników pochodzenia ukraińskiego zatrudnionych przez partnerów biznesowych Randstad.

Wywiady przeprowadzono w dniach 3 października – 17 października 2022 r. na grupie 609 respondentów, z których 353 (58 proc.) przyjechało do Polski z Ukrainy przed wybuchem wojny (tzn. przed 24 lutego 2022), a 256 (42 proc.) przyjechało do Polski po wybuchu wojny.

pat/ ana/