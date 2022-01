Ponad połowa Polaków uważa, że służby specjalne muszą mieć nowoczesne systemy do walki z przestępczością

fot. Chim / / Shutterstock

Ponad połowa badanych Polaków (53 proc.) uważa, że służby specjalne powinny mieć dostęp do nowoczesnych systemów informatycznych umożliwiających pozyskiwanie informacji m.in. na smartfonach - wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie wPolityce.pl.

Portal wPolityce.pl opublikował w niedzielę wyniki sondażu nt. poparcia Polaków dla wykorzystywania przez służby specjalne nowoczesnych narzędzie do walki z przestępczością.

Sondażownia Social Changes zadała badanym pytanie: "Czy służby specjalne oraz służby walczące z korupcją powinny mieć dostęp do nowoczesnych systemów informatycznych, umożliwiających pozyskiwanie informacji z urządzeń elektronicznych, którymi posługują się osoby podejrzewane o popełnianie przestępstw, np. do odczytywania informacji z komunikatorów zainstalowanych na smartfonach?"

Na tak zadane pytanie twierdząco odpowiedziało 53 proc. respondentów - 21 proc., że zdecydowanie tak, a 32 proc., że raczej tak. Przeciwnego zdania było 27 proc. badanych - 15 proc. odpowiedziało, że zdecydowanie nie, a 12 proc., że raczej nie.

Portal informuje, że co piąty badany (20 proc.) nie miał zdania na ten temat.

Jak wynika z opublikowanego badania, wśród wyborców najwięcej twierdzących odpowiedzi udzielili ci wspierający Zjednoczoną Prawicę (82 proc.), przeciwnego zdania było 10 proc. z nich. Wśród zwolenników Koalicji Obywatelskiej "tak" wskazało 53 proc. badanych, a "nie" - 37 proc. Z kolei wśród wyborców Polski 2050 było to odpowiednio 55 proc. do 30 proc.

Portal przekazał, że badanie zostało przeprowadzone w dniach od 21 do 24 stycznia 2022 roku, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1075 Polaków. (PAP)

mick/ agz/