Ponad milion mieszkań wciąż nie ma dostępu do łazienki

W Polsce według stanu na koniec 2019 r. istniało 14,8 mln mieszkań, z czego 10 mln w miastach. Ponad milion wciąż nie ma dostępu do łazienki.

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. zasoby mieszkaniowe zlokalizowane na terenie kraju liczyły 14,8 mln mieszkań (wzrost o 1,4 % w porównaniu do stanu na koniec 2018 r.), o łącznej powierzchni użytkowej 1 101,4 mln m2, w których znajdowało się 56,6 mln izb - poinformował GUS w komunikacie o gospodarce mieszkaniowej w Polsce w 2019 r.

W porównaniu z poprzednim rokiem przybyło 197,7 tys. mieszkań, których łączna powierzchnia użytkowa wynosiła 17 231,1 tys. m2 (wzrost o 1,6%), a liczba izb 737,3 tys. (wzrost o 1,3%).

W miastach zlokalizowanych było ponad 10 mln mieszkań o powierzchni 648 mln m2 oraz 35,6 mln izb. Na terenach wiejskich znajdowało się ponad 4,8 mln mieszkań o powierzchni 453,4 mln m2 oraz 21,0 mln izb. W miastach liczba mieszkań wzrosła o 144,2 tys. (o 1,5%), natomiast na terenach wiejskich przybyło ich 53,5 tys. (1,1%).

W 2019 r. warunki mieszkaniowe w Polsce uległy dalszej poprawie w porównaniu do poprzednich lat. Według stanu na 31 grudnia 2019 r. przeciętna liczba izb przypadająca na 1 mieszkanie wyniosła 3,82, w miastach 3,56, a na obszarach wiejskich 4,37. Średnia wielkość mieszkania natomiast wynosiła 74,4 m2 i wzrosła o 0,2 m2 w porównaniu z rokiem poprzednim. Mieszkania na obszarach wiejskich były średnio o 29,7 m2 większe niż na terenach miast (odpowiednie wskaźniki wynoszą dla obszarów wiejskich – 94,4 m2, a dla miast – 64,7 m2).

W 2019 r. przeciętna powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 osobę wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 0,5 m2 i wyniosła 28,7 m2 (w miastach wzrosła z 27,7 m2 do 28,1 m2, a na wsi z 29,1 m2 do 29,5 m2). Dysproporcje pomiędzy miastami a obszarami wiejskimi dotyczyły również stopnia zaludnienia mieszkań. Mieszkania wiejskie były bardziej zaludnione od mieszkań miejskich. Na 1 mieszkanie w miastach przypadało przeciętnie 2,30 osoby, zaś na obszarach wiejskich 3,20, przy przeciętnej dla Polski 2,59. Jednocześnie dla Polski na 1 izbę przypadało przeciętnie 0,68 osoby, przy czym na obszarach wiejskich wskaźnik ten był wyższy i kształtował się na poziomie 0,73, a dla miast – 0,65 osoby na 1 izbę.

Wciąż istnieją mieszkania bez WC

Na poprawę warunków mieszkaniowych ludności wskazuje również rosnący odsetek mieszkań wyposażonych w instalacje sanitarno-techniczne.

W wodociąg wyposażonych było 96,9% mieszkań, w ustęp – 93,9%, a w łazienkę – 91,7%. To oznacza, że blisko 450 tys. mieszkań nie ma dostępu do wody, ponad 900 tys. nie ma WC, a 1,2 mln nie ma dostępu do łazienki. Instalacja gazowa natomiast podłączona była w co drugim mieszkaniu.

Pomiędzy miastem a wsią nadal utrzymywały się różnice w wyposażeniu mieszkań w podstawowe instalacje. W miastach w wodociąg wyposażonych było 99,1% mieszkań, w ustęp – 97,3%, a łazienkę – 95,7%. Na obszarach wiejskich do wodociągu podłączonych było 92,4% mieszkań, ustęp posiadało 86,8% (600 tys. gospodarstw nie), a łazienkę – 83,3% mieszkań (to ok. 800 tys. gospodarstw bez łazienki).