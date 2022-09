Ponad 900-kilometrowe korki na autostradach w Holandii z powodu obfitych opadów deszczu

fot. Piotr Guzik / / FORUM

We wtorek rano na autostradach utworzyły się kilkuset kilometrowe korki, informuje Holenderski Automobilklub (ANWB). Powodem zatłoczonych dróg są obfite opady deszczu.

Z informacji ANWB wynika, że autostrady były najbardziej zatłoczone od początku roku. Powodem były przede wszystkim gwałtowne ulewy, ale także liczne wypadki.

„Kolizje były konsekwencją złej pogody” - powiedział Tim Schaap z ANWB cytowany przez portal NOS.

Schaap podkreślił, że ruch jest znacznie większy we wtorki i tłumaczy to tym, iż obecnie wiele osób pracuje w poniedziałki w domach i dopiero we wtorek jedzie od biura.

Najbardziej ruchliwa godzina szczytu w tym roku wypadła nie o poranku, ale wieczorem, poinformował NOS. Pod koniec maja na holenderskich drogach utworzyło się ponad tysiąc kilometrów korków.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek (PAP)

apa/ tebe/