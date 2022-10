Ponad 60 mld zł. Tyle możemy zapłacić za obsługę długu publicznego w 2023 roku

fot. Maciej Jeziorek / / FORUM

W przyszłym roku Polacy zapłacą za obsługę długu publicznego 66 mld zł. To oznacza, że każdy z nas za nieudolność rządzących zapłaci z własnej kieszeni 1,7 tys. zł - mówił w poniedziałek lider Polski2050 Szymon Hołownia. Wezwał rząd do natychmiastowych oszczędności i porozumienia ws. KPO.

Hołownia powiedział na konferencji prasowej, że w poniedziałek Bank Gospodarstwa Krajowego miał emitować kolejne serie obligacji, które miały "sfinansować kolejne etapy Funduszu antyCOVID-19, Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych". Ale - jak dodał - "do tej emisji nie doszło dlatego, że chcieliśmy pożyczać na 8,25 proc. ale świat za tyle już nie chce nam pożyczać". Hołownia zaznaczył, że "rok temu pożyczaliśmy na 3 proc.".

"Jeżeli idziemy w stronę 9 proc., które musimy płacić za pożyczane nam pieniądze, to wyobraźcie sobie w jakim towarzystwie jesteśmy. W towarzystwie Turcji, która płaci 10,7 proc., Rosji, która płaci 9,8 proc. My jesteśmy w tej chwili w okolicach 9 proc. Słowacja, dla przykładu strefy euro, to dzisiaj 3,9 proc., w Niemczech mamy 2,4 proc., a na Łotwie 0,5 proc." - wyliczał Hołownia.

Według lidera Polski2050, "w przyszłym roku Polacy zapłacą za obsługę długo 66 mld zł". "To oznacza, że każdy z nas, obywateli RP, za nieudolność rządzących zapłaci z własnej kieszeni 1,7 tys. zł" - dodał.

Według wyliczeń, które przedstawiła posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska 1 mld zł pożyczonych na 9 proc. to 90 mln zł odsetek rocznie, które będą musieli zapłacić obywatele ze swoich portfeli. "200 mld zł, tyle rząd chce dodatkowo zaciągnąć długu w przyszłym roku, to 18 mld zł rocznie dodatkowego zadłużenia" - powiedziała posłanka.

Według Hołownie receptą jest m.in. pozyskanie środków z Krajowego Plany Odbudowy. "Pierwsza rzecz, którą zrobilibyśmy to przestalibyśmy się dąsać, +foszyć+ i wzięli KPO. Te miliardy złotych, których dzisiaj Polacy potrzebują i im się należą, które leżą na stole, ale nie możemy ich wziąć bo +pan Zbynio+ szantażuje +pana Jarka+, a przede wszystkim +pana Mateusza+, który już chyba jest szantażowany przez wszystkich w swoim obozie politycznym" - powiedział Hołownia.

Lider Polski2050 postuluje też natychmiastowe wprowadzenie oszczędności w państwie.

"Dzisiaj potrzebujemy totalnej stabilności finansów publicznych, ich przewidywalności, żeby jak najszybciej odzyskać zaufanie inwestorów, żeby pieniądze przestały wypływać z Polski. (...) Rząd prowadzi nas w stronę lichwy, parabankowych procentów i dramatycznej sytuacji, z której z każdym tygodniem trudniej nam będzie się wyplątać. Co jeszcze musi wydarzyć się, żeby zaczęli działać?" - powiedział Hołownia.

W miniony piątek Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował w komunikacie, że odwołuje przetarg sprzedaży obligacji zaplanowany na poniedziałek. Bank planował na 24 października emisję na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz pierwszą emisję na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Oferowane 6- i 10-letnie papiery na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych miały mieć stałe oprocentowanie na poziomie 8,25 proc.

O kwestię rosnących kosztów obsługi długu publicznego w przyszłym roku w niedawnym wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" został zapytany premier Mateusz Morawiecki. Wskazano mu, że koszty te wzrosną w 2023 r. dwukrotnie - do 66 mld zł - i dotyczy to obligacji skarbowych, a nie długu zaciąganego np. za pośrednictwem BGK; podkreślono, że niektórzy ekonomiści biją na alarm.

"Owszem, bardzo mnie to niepokoi i dlatego będę się starał nie tylko trzymać finanse publiczne w ryzach, lecz także w taki sposób komunikować się z rynkami finansowymi, aby widziały, że w średniej perspektywie będzie dochodziło do ograniczenia deficytu budżetowego i do zmniejszenia długu publicznego w proporcji do PKB. Zresztą nawet w przyszłym roku, przy założonym deficycie, dług do PKB ma zmaleć" - powiedział premier. (PAP)

autor: Mateusz Mikowski

mm/ mok/