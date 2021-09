Ponad 43 mld zł nadwyżki w budżecie państwa na koniec sierpnia

fot. Andrzej Bogacz / / FORUM

Na koniec sierpnia br. w budżecie odnotowano nadwyżkę w kwocie 43,4 mld zł - poinformował w czwartek w komunikacie resort finansów.

Dochody budżetu po sierpniu wyniosły 320,1 mld zł (79,1 proc. planu), a wydatki 56,8 mld zł (56,8 proc.).

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

- dochody z podatku VAT były wyższe o 21,6 proc. rdr (tj. ok. 24,9 mld zł),

- dochody z podatku PIT były wyższe o 15,7 proc. rdr (tj. ok. 6,2 mld zł),

- dochody z podatku CIT były wyższe o 25,6 proc. rdr (tj. ok. 7,1 mld zł),

- dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 7,6 proc. rdr (tj. ok. 3,5 mld zł),

- dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 8,8 proc. rdr (tj. ok. 0,3 mld zł ).

W okresie styczeń–sierpień 2021 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 40,8 mld zł i było wyższe o ok. 5,7 mld zł (tj. 16,2 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - sierpień 2020 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń–sierpień 2021 r. wyniosło 276,7 mld zł, tj. 56,8 proc. planu.

W stosunku do tego samego okresu roku 2020 (282,2 mld zł) wydatki budżetu państwa były niższe o 5,5 mld zł, tj. 1,9 proc.

Niższe wykonanie wydatków związane jest głównie z niższymi środkami przekazanymi do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (mniej o ok. 7,6 mld zł) wynikającymi z bieżącego zapotrzebowania na finansowanie uzupełniające oraz na obsługę długu Skarbu Państwa (mniej o ok. 2,8 mld zł).

W części 39 – Transport zrealizowano mniej o 3,5 mld zł, co wynika głównie z równoległej realizacji wydatków niewygasających z upływem roku 2020 w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej.

Jednocześnie wykonanie wydatków z tytułu środków własnych Unii Europejskiej było wyższe o ok. 3,3 mld zł, co wynikało przede wszystkim ze wzrostu polskiej składki członkowskiej w wyniku Brexitu oraz wyższego poziomu budżetu UE i wyższej wpłaty z tytułu opłat celnych. Dodatkowo w styczniu nastąpiła zapłata skutków korekt budżetu UE uchwalonych pod koniec 2020 r. (0,4 mld zł).

Ponadto wyższe wykonanie odnotowano w ramach części 46 – Zdrowie tj. więcej o ok. 3,4 mld zł, co wynika z przekazania dotacji podmiotowej dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Wyższe wykonanie odnotowano również w ramach części 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego tj. więcej o 2,4 mld zł.

Wcześniej w bieżącym tygodniu rząd poinformował, że planuje nowelizację budżetu na 2021 r. W projekcie założono wzrost wpływów do budżetu o 78,5 mld złotych do 483 mld złotych, przy równoczesnym zmniejszeniu deficytu do 40,4 mld złotych wobec 82,3 mld złotych zakładanych wcześniej. Wydatki budżetu państwa mają wzrosnąć z 486,8 mld zł do 523 mld zł. (PAP Biznes)

tus/ asa/