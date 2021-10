Ponad 35 proc. Polaków nie ma nawyku planowania wydatków [Badanie]

fot. Wirestock Creators / / Shutterstock

Ponad 35 proc. ankietowanych Polaków w żaden sposób nie planuje swoich wydatków, a 27,7 proc. nie jest zainteresowanych zdobywaniem wiedzy na ten temat - wynika z badania na potrzeby raportu „Czy pandemia zmieniła podejście Polaków do świadomości finansowej?”.

Według danych zebranych podczas badania Santander Consumer Bank na potrzeby raportu „Czy pandemia zmieniła podejście Polaków do świadomości finansowej?”, co trzeci respondent (35,1 proc.) podchodzi do kwestii wydatków bezrefleksyjnie - kupuje lub opłaca to, co jest mu potrzebne w danym momencie. Co czwarty ankietowany (27,7 proc.) nie jest zainteresowany zdobywaniem wiedzy na ten temat.

Badanie pokazało, że brak nawyku planowania wydatków nie zależy od wykształcenia, wieku czy miejsca zamieszkania - zwróciła uwagę rzeczniczka prasowa Santander Consumer Banku Magdalena Grzelak. "Ponad jedna trzecia Polaków po prostu nie sprawdza w żaden sposób ile i na co wydaje" - zaznaczyła. Według niej może to wskazywać "na braki w edukacji finansowej Polaków", którzy nie zdają sobie sprawy z korzyści płynących z kontrolowania wpływów i kosztów w swoim gospodarstwie domowym.

Regularną i systematyczną ewidencję swoich wydatków prowadzi 15 proc. badanych, z czego najwięcej mężczyzn (21,5 proc. w porównaniu do 9,1 proc. kobiet), osób w wieku 50-59 lat (29,1 proc.) i zarabiających 3000 - 3999 zł miesięcznie (19,2 proc.).

Prawie 17 proc. kontroluje jedynie stałe, najważniejsze wydatki związane z opłatami za mieszkanie, wodę czy prąd. W tej grupie przeważają młodzi w wieku 18-29 lat (31,6 proc.), z których część zapewne musi brać pod uwagę, ile płaci za wynajmowany pokój lub mieszkanie, by móc utrzymać się w obcym mieście. Tę odpowiedź wybrało też najwięcej zarabiających między 2000 a 2999 zł (26,6 proc.).

Pytani o to, skąd czerpią wiedzę o finansach i gospodarowaniu własnym budżetem, badani w większości (80,3 proc.) wskazali na internet - śledzą przy tym głównie portale informacyjne lub blogerów poruszających tego typu tematy. Co dziesiąty Polak szuka informacji na stronie instytucji publicznych lub urzędów (9,7 proc.), a co siódmy - na witrynach poświęconych poszczególnym instytucjom finansowym (15 proc.).

Wiedzę o zarządzaniu swoimi pieniędzmi czerpiemy też z telewizji (25,2 proc.) i od znajomych (18,9 proc.). Natomiast blisko 28 proc. w ogóle nie jest zainteresowanych poszerzaniem swoich horyzontów w tym zakresie. Wśród nich ponad 60 proc. to osoby w wieku 30-49 lat, blisko 70 proc. seniorzy po 60-tym roku życia, a prawie 36 proc. - mieszkańcy metropolii takich jak Warszawa, Gdańsk czy Kraków. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

