Ponad 2000 zł premii za konto firmowe w czterech bankach. Prześwietlamy promocje

Nie od dziś wiadomo, że na najwyższą premię za założenie konta mogą liczyć przedsiębiorcy. W przypadku promocji kont firmowych kilkaset złotych nie robi na nikim wrażenia. Tutaj kwoty sięgają nawet 2500 zł.

Kolejne wydanie „Prześwietlamy promocje” to dawno niewidziane w tym zestawieniu konta firmowe. W tabeli zebrałam oferty z kuszącymi premiami pieniężnymi. Poniżej znajdziecie coś więcej niż podstawowe informacje o danej ofercie bankowej – warunki dodatkowe, które stawia każdy z wymienionych banków.

Można zarobić do 2500 zł

Do 2500 zł od Banku Millennium za Konto Mój Biznes

„Wybierz konto firmowe z premią” to promocja Banku Millennium, która ma na celu zachęcić przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (lub takich którzy planują ją założyć) do wyboru jego konta firmowego – Konta Mój Biznes. Do zyskania jest do 2500 zł.

Oferta jest zarezerwowana do osób, które nie posiadają oraz nie posiadały konta firmowego w Banku Millennium w terminie od 1 stycznia 2020 r. Z promocji mogą natomiast skorzystać posiadacze kont osobistych, którzy skuszą się na Konto Mój Biznes.

Pierwszy warunek stawiany przez bank to zaakceptowanie regulaminu promocji. Kolejne to zalogowanie się do aplikacji mobilnej, wykonywanie co miesiąc przez 6 miesięcy przelewów do ZUS i zapewnianie w tym czasie wpływów zewnętrznych (3000 zł dla osób, które prowadzą działalność dłużej niż 6 miesięcy i 1000 zł dla których którzy robią to krócej). Co dalej? Kolejne kroki dotyczą już samej premii. I tak:

500 zł jako 5% zwrotu za transakcje na stacjach paliw wykonanych w ciągu 6 miesięcy,

500 zł za zawarcie leasingu z Millennium Leasing na min. 30 000 zł,

500 zł za zawarcie umowy o kredyt nieodnawialny na min. 30 000 zł,

500 zł za zawarcie umowy współpracy lub umowy o terminal POS (i zapewnienie wpływów z terminalu na min. 1000 zł w podanym terminie),

500 zł za założenie firmy za pośrednictwem kanałów zdalnych banku i dokonanie rejestracji do CEIDG.

Regulamin promocji „Wybierz konto firmowe z premią” można znaleźć tutaj.

Do 2400 zł od Credit Agricole za Konto Biznes

Promocja „Nawet 2400 zł premii z Kontem Biznes” pozwoli zarobić do 2400 zł nowym klientom banku, tj. osobom, które nie miały konta firmowego w Credit Agricole od 31 grudnia 2022 r. – okres karencji jest tutaj dość krótki w porównaniu do konkurencji. Podstawowe warunki oferty to podpisanie umowy z kartą debetową i dostępem do bankowości elektronicznej, przystąpienie do promocji, podpisanie załącznika regulaminu oferty specjalnej i wyrażenie zgód marketingowych. Spełniając podane warunki podstawowe, klient zapewnia sobie dwie nagrody:

zwolnienie z opłaty za prowadzenie konta (na 12 miesięcy),

zwolnienie z opłaty za przelewy Elixir (na 12 miesięcy).

Do zdobycia są cztery premie na różne kwoty:

100 zł za otwarcie konta przez internet i zapewnienie wpływu na nie mniej niż 500 zł,

300 zł za przelewy do ZUS lub US (25 zł miesięcznie przez maks. 12 miesięcy),

500 zł za podpisanie umowy o kredyt firmowy lub terminal POS przy jednoczesnym zapewnieniu wpływów na konto firmowe na min. 500 zł przez 3 miesiące,

1500 zł za wykonywanie transakcji kartą (do 125 zł miesięcznie przez 12 miesięcy jako zwrot w wysokości 3% wartości transakcji) przy jednoczesnym dokonywaniu min. 3 płatności kartą miesięcznie.

Regulamin oferty „Nawet 2400 zł premii z Kontem Biznes” jest dostępny pod tym adresem.

Do 2300 zł od Alior Banku za konto firmowe

Aby zgarnąć maksymalną premię w Alior Banku, należy wziąć udział w dwóch promocjach banku. Jedna z nich – „1500 zł dla firm” – obowiązuje do odwołania. Z drugiej, czyli „Biznes na plusie, ceny na minusie” – edycja 2 można skorzystać do końca września br. Oferty specjalne są skierowane do nowych klientów, czyli osób, które nigdy nie miały w Alior Banku konta firmowego. Z oferty „Biznes na plusie…” mogą co prawda skorzystać obecni klienci, ale bank przewidział dla nich niższy bonus. To nieco bardziej restrykcyjny warunek niż w przypadku większości promocji kont dla klientów indywidualnych.

Podstawowy warunek dotyczący promocji „1500 zł dla firm” to otwarcie konta firmowego (np. iKonta Biznes) przez internet lub w oddziale. Kolejne wymogi dotyczą konkretnych czynności i premii cząstkowych. Klient może otrzymać jedną premię danego typu w danym miesiącu. Maksymalna liczba premii to 12, ponieważ o bonus można starać się przez kolejnych 12 miesięcy. Jak łatwo obliczyć, w danym miesiącu można zyskać do 125 zł.

Poszczególne premie przysługują za:

przelew do ZUS/US na min. 500 zł – 20 zł.

przelew SEPA na min. 100 EUR – 10 zł,

transakcje kartą na min. 2000 zł – 25 zł,

skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem banku i odnotowanie bonusowego przelewu na min. 100 zł – 10 zł,

transakcje walutowe na min. 5000 zł – 25 zł,

wysłanie min. 3 przelewów zagranicznych – 15 zł,

premia za średniomiesięczne saldo – do 20 zł.

W drugiej promocji można zyskać do 800 zł. Premia może wpadać przez 4 kolejne miesiące po maksymalnie 200 zł. Dlaczego 800 zł a nie 1800 zł jak jest napisane w promocji? Ponieważ do nagrody liczą się miesiące pozostałe w terminie oferty a jest ich 4 – czerwiec, lipiec, sierpień oraz wrzesień. Jak zdobyć premię w danym miesiącu? Po pierwsze należy spełnić dwa warunki: wykonać transakcje kartami na kwotę min. 500 zł w danym miesiącu oraz wysłać co najmniej jeden przelew do ZUS lub US. Sama premia stanowi moneyback w wysokości 10% wykonanych transakcji.

Regulamin oferty „1500 zł dla firm" dostępny jest tutaj, natomiast promocji „Biznes na plusie, ceny na minusie” – edycja 2 tutaj.

Do 2200 zł od Banku Pekao za promocyjne Konto Przekorzystne Biznes

Warunki wstępne promocji „2000 zł premii dla firm i konto firmowe przez rok za 0 zł” od Banku Pekao to oczywiście otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes z kartą debetową, wyrażenie zgody na włączenie do promocji i zaakceptowanie regulaminu. Nie można zapominać o warunku dotyczącego statusu klienta – z promocji nie skorzystają firmy, które na dzień 28 lutego 2023 r. miały w Banku Pekao to lub inne konto firmowe. Spełnienie tych wymogów gwarantuje otrzymanie zwolnienia z opłaty za prowadzenie konta na okrągły rok.

Wyrażając zgody marketingowe, akceptując regulamin, zapewniając co miesiąc przelew do ZUS na min. 270 zł i spełniając nieco bardziej restrykcyjne warunki dotyczące statusu klienta (nieposiadanie aktywnego rachunku rozliczeniowego w Banku Pekao lub Idea Banku od 1 grudnia 2020 r.), klient zapewnia sobie możliwość zabiegania o premię pieniężną wynoszącą do 2000 zł:

600 zł jako zwrot transakcji dokonanych kartą (maks. 100 zł miesięcznie jako 3% zwrotu przez pół roku) na min. 500 zł,

600 zł za zawarcie umowy o terminal płatniczy Banku Pekao i przyjęcie płatności na sumę min. 1000 zł miesięcznie z terminala (100 zł miesięcznie przez pół roku),

800 zł za zawarcie umowy o kredyt lub pożyczkę na min. 100 000 zł z gwarancją BGK albo Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego lub zawarcie umowy o Leasing i wykonanie przelewu tytułem spłaty raty lub zawarcie umowy o Faktoring i otrzymanie min. 2 uznań na rachunek z tytułu wykupu wierzytelności w ramach tej umowy.

Do wspomnianych 2000 zł można dołożyć 200 zł dzięki uczestnictwu w drugiej promocji Banku Pekao - „Zyskaj 200 zł za zintegrowanie Pekao24 dla Firm z Księgowością z Żubrem”. W tym celu wystarczy połączyć bankowość internetową konta firmowego z platformą księgową "Księgowość z Żubrem”.

Regulamin oferty „2000 zł premii dla firm i konto firmowe przez rok za 0 zł” jest dostępny tutaj.