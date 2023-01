Ponad 200 mld na 500+. Rząd utrzyma wszystkie programy kierowane do rodzin

Bez względu na to, co przyniesie 2023 rok, rząd Zjednoczonej Prawicy będzie kontynuował wszystkie programy kierowane do rodzin - zapewniła PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Wskazała na zmiany, które wejdą w życie w nowym roku, m.in. te dotyczące pracy zdalnej.

fot. Zbyszek Kaczmarek / / FORUM

"Bez względu na to, co przyniesie 2023 rok, rząd Zjednoczonej Prawicy będzie kontynuował wszystkie programy kierowane do rodzin, ponieważ to od rodzin zależy przyszłość kraju. Będziemy wspierać każdego rodzica w trudzie wychowania, będziemy troszczyć się o każde dziecko, by zapewnić mu jak najlepsze warunki do rozwoju i realizacji marzeń" - powiedziała PAP minister Marlena Maląg.

Podkreśliła, że kontynuowany będzie m.in. uruchomiony w minionym roku Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. "Tym programem objęliśmy już 610 tys. dzieci, a do rodzin trafiło 3,5 mld zł. Oczywiście nadal realizowany będzie również program Rodzina 500+, w ramach którego wypłaciliśmy już 213 mld zł" - przekazała szefowa MRiPS.

Dodała, że budżety rodzin będzie odciążał również program "Dobry Start", poprzez który w minionym roku do rodzin trafiło 1,4 mld zł.

"Obecnie bardzo ważnym wsparciem jest Karta Dużej Rodziny, dzięki której rodziny wielodzietne mogą liczyć na zniżki m.in. w sklepach spożywczych, odzieżowych, na stacjach paliw. Co ważne, posiadacze Karty Dużej Rodziny mają również prawo do większego limit zużycia energii przy gwarantowanej cenie" - wskazała minister Maląg.

Zwróciła uwagę, że rodzice bardzo często wskazują, jak ważne jest dla nich wsparcie w łączeniu życia zawodowego z rodzinnym. Zdaniem minister, jednym z ważniejszych obszarów w tym zakresie jest system opieki żłobkowej.

"Był on bardzo zaniedbany w okresie rządów PO-PSL. Gdy przejmowaliśmy władzę w 2015 r. w Polsce były jedynie 84 tys. miejsca opieki. Obecnie mamy ich już blisko 230 tys. Dzięki zapowiedzianej przed kilkoma tygodniami nowej odsłonie programu Maluch plus w najbliższych latach przybędzie kolejne 100 tys. nowych miejsc w żłobkach" - podkreśliła szefowa resortu rodziny.

Jak zaznaczyła, równolegle kontynuowany będzie uruchomiony w minionym roku program dofinansowania do pobytu w żłobku. "Dofinansowanie przyznano już dla 150 tys. maluchów, dzięki temu w kieszeniach rodzin pozostało w sumie ponad 330 mln zł" - podała minister Maląg.

Zapowiedziała ponadto, że w tym roku do Kodeksu pracy na stałe zostanie wpisana praca zdalna, co również ma być dużym udogodnieniem dla pracujących rodziców. Nowelizacją Kodeksu pracy jest jeszcze na etapie prac parlamentarnych. W połowie grudnia poprawki do noweli zgłosił Senat. Regulacja trafiła z powrotem do Sejmu.

Minister rodziny przypomniała o tegorocznym wzroście płacy minimalnej. "Dbamy też o to, aby wysokość wynagrodzeń również była godna, dlatego w tym roku dwukrotnie podwyższymy płacę minimalną – do 3490 zł od 1 stycznia 2023 roku i 3600 zł od 1 lipca 2023 roku" - przypomniała szefowa MRiPS.

Wskazała również na wsparcie seniorów, w tym na waloryzację rent i emerytur, która w tym roku będzie kwotowo-procentowa. "Najniższe świadczenia wzrosną o co najmniej 250 zł. To historyczna podwyżka. Dodatkowo, podobnie jak w latach ubiegłych, i w tym roku portfele emerytów zasili również 13 i 14 emerytura. Decyzja w tej sprawie została już podjęta – to wyraz szacunku i uznania dla osób starszych" - podkreśliła Marlena Maląg.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

