Ponad 20 proc. Polaków chce korzystać z technologii głosowej zamiast wpisywania tekstu. Badanie

Ponad 20 proc. nabywców chce korzystać z technologii głosowej wszędzie, gdzie jest to możliwe, zamiast wprowadzania tekstu na klawiaturze lub naciskania przycisków – podano w opublikowanym we wtorek raporcie z badania GfK „Consumer Life”.

Zmiany technologiczne i rozwój e-commerce przyzwyczają konsumentów do łatwych i szybki rozwiązań. W efekcie już 48 proc. Polaków deklaruje, że zawsze poszukuje sposobów, aby ułatwić sobie życie – podano w opublikowanym we wtorek raporcie.

„Chętnie korzystamy z nowoczesnych rozwiązań, które pozwalają nam zaoszczędzić czas. Pandemia i związane z nią wyzwania sprawiły, że poszukujemy udogodnień, nawet jeśli wymagają one większych nakładów finansowych. Już co trzeci konsument jest gotowy zapłacić więcej za tego typu produkty. Dla porównania, rok wcześniej taką deklarację składał co czwarty Polak” – powiedziała cytowana w informacji prasowej z badania Dominika Grusznic-Drobińska z GfK.

Wśród nowinek technologicznych, po które sięgają konsumenci, jest np. technologia głosowa. Ponad 20 proc. nabywców chce korzystać z niej wszędzie, gdzie jest to możliwe, zamiast wprowadzania tekstu na klawiaturze lub naciskania przycisków.

„Polacy nie boją się technologii i chętnie uczą się nowych rzeczy. Z badania +Consumer Life+ wynika, że już ponad 30 proc. nabywców w ostatnim czasie użyło sterowania głosem na smartfonie. Doceniamy także inteligentne algorytmy, które obserwują nasze wybory zakupowe, a następnie rekomendują nam odpowiednie produkty i usługi" - wskazała Dominika Grusznic-Drobińska.

Zwróciła uwagę, że znaczną część zwolenników technologii stanowią młodzi Polacy. "Jednak co ciekawe, takie rozwiązania docenia coraz więcej osób z pokolenia +baby boom+, czyli obecnych sześćdziesięciolatków" - dodała.

Według danych GfK, konsumenci przyzwyczaili się do zakupów online oraz oczekują bezpośredniego dostępu do produktów i usług. Dotyczy to również produktów spożywczych. Z kolei do zakupów zachęca m.in. zbyt duży wybór.

„Nabywcy podkreślają, że łatwiej im podjąć decyzję o zakupie, kiedy mają mniej możliwości wyboru. Jest to szczególnie ważne przy droższych produktach, takich jak sprzęt RTV&AGD, meble czy samochód. 27 proc. Polaków odczuwa wówczas nadmiar informacji” – wskazała Dominika Grusznic-Drobińska. (PAP)

